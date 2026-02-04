В Украине планируют изменить брачный возраст - что известно

Свадьба / © pixabay.com

В Украине рассматривают законодательную инициативу, которая предусматривает возможность заключения брака с 14 лет в исключительных случаях.

Об этом говорится в проекте Гражданского кодекса Украины № 14394.

Как говорится в пояснительной записке, Новые нормы имеют целью урегулировать семейные правоотношения, в частности определить условия, при которых несовершеннолетние лица смогут заключать брак. Исключительные обстоятельства предусматривают, например, беременность или рождение ребенка.

Сейчас минимальный брачный возраст в Украине составляет 18 лет, а по решению суда возможно заключить брак с 16 лет с согласия обоих родителей. Проект закона предлагает дополнительно разрешить заключение брака с 14 лет в исключительных случаях, не меняя общий минимальный возраст 16-18 лет для других ситуаций.

Законопроект № 14394 сейчас находится на стадии обсуждения в комитетах Верховной Рады и требует прохождения всех законодательных процедур, включая голосование в парламенте.

