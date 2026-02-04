- Дата публикации
В Украине планируют изменить брачный возраст - что известно
Сейчас Верховная Рада рассматривает изменения в семейном законодательстве.
В Украине рассматривают законодательную инициативу, которая предусматривает возможность заключения брака с 14 лет в исключительных случаях.
Об этом говорится в проекте Гражданского кодекса Украины № 14394.
Как говорится в пояснительной записке, Новые нормы имеют целью урегулировать семейные правоотношения, в частности определить условия, при которых несовершеннолетние лица смогут заключать брак. Исключительные обстоятельства предусматривают, например, беременность или рождение ребенка.
Сейчас минимальный брачный возраст в Украине составляет 18 лет, а по решению суда возможно заключить брак с 16 лет с согласия обоих родителей. Проект закона предлагает дополнительно разрешить заключение брака с 14 лет в исключительных случаях, не меняя общий минимальный возраст 16-18 лет для других ситуаций.
Законопроект № 14394 сейчас находится на стадии обсуждения в комитетах Верховной Рады и требует прохождения всех законодательных процедур, включая голосование в парламенте.
