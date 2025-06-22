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Во Франции мужчина пытался устроить "свадьбу" с 9-летней украинкой
Во Франции пытались провести «свадьбу» между 22-летним британцем и 9-летним ребенком из Украины.
В парижском Диснейлендедолжна была состояться частная свадьба, которую организовал иностранец, но когда приехала невеста, оказалось, что ей всего 9 лет.
Об этом пишет Le Parisien.
По информации прокуратуры города Мё, четыре человека — предполагаемый жених, 22-летний британский гражданин, мать ребенка из Украины, 41 год, а также двое граждан Латвии — были задержаны. Все они проходят по делу о мошенничестве и отмывании денег.
Прокуратура сообщила, что событие является постановочным - свадьба была инсценирована с участием около сотни людей, которые выполняли роль гостей. Медицинское обследование ребенка не выявило признаков насилия или принуждения.
«Это не настоящая свадьба, а съемки, — заявил подозреваемый, назвавший себя директором продюсерской компании, - Мы хотели снять фильм».
Свидетели, включая работников парка, сначала были уверены, что станут свидетелями настоящей церемонии. «Мы все были шокированы, когда узнали, что невеста — ребенок», - рассказали они.
Администрация Диснейленда подтвердила, что приватизация парка на этот день была отменена, а подано официальное заявление в правоохранительные органы. Расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове полиция задержала 22-летнюю женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 20 тысяч долларов.Мать решила избавиться от нее за деньги, чтобы купить автомобиль.