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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Во Франции мужчина пытался устроить "свадьбу" с 9-летней украинкой

Во Франции пытались провести «свадьбу» между 22-летним британцем и 9-летним ребенком из Украины.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
В Париже мужчина пытался провести свадьбу с 9-летней украинкой

В Париже мужчина пытался провести свадьбу с 9-летней украинкой / © Pixabay

В парижском Диснейлендедолжна была состояться частная свадьба, которую организовал иностранец, но когда приехала невеста, оказалось, что ей всего 9 лет.

Об этом пишет Le Parisien.

По информации прокуратуры города Мё, четыре человека — предполагаемый жених, 22-летний британский гражданин, мать ребенка из Украины, 41 год, а также двое граждан Латвии — были задержаны. Все они проходят по делу о мошенничестве и отмывании денег.

Прокуратура сообщила, что событие является постановочным - свадьба была инсценирована с участием около сотни людей, которые выполняли роль гостей. Медицинское обследование ребенка не выявило признаков насилия или принуждения.

«Это не настоящая свадьба, а съемки, — заявил подозреваемый, назвавший себя директором продюсерской компании, - Мы хотели снять фильм».

Свидетели, включая работников парка, сначала были уверены, что станут свидетелями настоящей церемонии. «Мы все были шокированы, когда узнали, что невеста — ребенок», - рассказали они.

Администрация Диснейленда подтвердила, что приватизация парка на этот день была отменена, а подано официальное заявление в правоохранительные органы. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове полиция задержала 22-летнюю женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 20 тысяч долларов.Мать решила избавиться от нее за деньги, чтобы купить автомобиль.

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