Усик неожиданно прекратил 12-летнее сотрудничество со своим промоутером

Александр Усик и Александр Красюк / Фото: @queensberrypromotions / @leighdawneysportpix

Реклама

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прекратил сотрудничество со своим многолетним промоутером Александром Красюком.

Об этом сам Красюк объявил на своей странице в Instagram.

Усик и Красюк, который является генеральным директором промоутерской компании K2 Promotions Ukraine, начали сотрудничество в 2013 году, когда Александр перешел из любительского бокса на профессиональный ринг.

Реклама

За время работы с Красюком украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах – тяжелом и супертяжелом.

"Это было отличное путешествие – 12 лет невероятных успехов. Два молодых мечтателя встретились, чтобы изменить игру. Возвращаясь в 2013 год, я дал тебе слово – и я его сдержал.

Тогда никто не верил, что мы можем достичь того, что запланировали. Но с Божьей помощью мы выполнили невозможную миссию.

Достижения, которые нам покорились вместе:

Реклама

Сентябрь 2016 – чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе.

Январь 2018 – чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе.

Июль 2018 – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Сентябрь 2021 – чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Май 2024 – абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Мечта стала реальностью. Спасибо за все, что мы прошли вместе, честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона.

Пусть Господь благословит тебя ведет дальше. Благодарю Бога за все", – написал Красюк.

Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Реклама