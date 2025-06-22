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Усик неожиданно прекратил 12-летнее сотрудничество со своим промоутером
О решении объявили перед боем украинца за звание абсолютного чемпиона мира.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прекратил сотрудничество со своим многолетним промоутером Александром Красюком.
Об этом сам Красюк объявил на своей странице в Instagram.
Усик и Красюк, который является генеральным директором промоутерской компании K2 Promotions Ukraine, начали сотрудничество в 2013 году, когда Александр перешел из любительского бокса на профессиональный ринг.
За время работы с Красюком украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах – тяжелом и супертяжелом.
"Это было отличное путешествие – 12 лет невероятных успехов. Два молодых мечтателя встретились, чтобы изменить игру. Возвращаясь в 2013 год, я дал тебе слово – и я его сдержал.
Тогда никто не верил, что мы можем достичь того, что запланировали. Но с Божьей помощью мы выполнили невозможную миссию.
Достижения, которые нам покорились вместе:
Сентябрь 2016 – чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе.
Январь 2018 – чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе.
Июль 2018 – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.
Сентябрь 2021 – чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
Май 2024 – абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.
Мечта стала реальностью. Спасибо за все, что мы прошли вместе, честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона.
Пусть Господь благословит тебя ведет дальше. Благодарю Бога за все", – написал Красюк.
Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.