РФ атаковала Украину «Искандерами» и дронами — сколько сбила ПВО

Силы ПВО / © Associated Press

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В ночь на 22 июня Россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23», зенитную управляемую ракету С-300 и 47 ударных БПЛА типа «Shahed», а также беспилотники-имитаторы.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Запуски производились из Воронежской и Ростовской областей РФ, а также временно оккупированной территории Донецкой области и Курской и Приморско-Ахтарской областей РФ.

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Основным направлением удара стала Черниговщина.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона обезвредила 28 вражеских БПЛА типа Shahed на севере, востоке и юге страны. Из них 18 были сбиты огневыми средствами поражения, а 10 — локационно потеряны или подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности, на Черниговщине, Сумщине и Одесщине.

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Ранее сообщалось, за прошедшие сутки и ночь российские войска совершили массированные атаки на Донецкую, Днепропетровскую, Николаевскую, Запорожскую, Сумскую, Херсонскую, Харьковскую и Черниговскую области.

По состоянию на утро 22 июня украинская армия уничтожила 1011490 личного состава армии РФ.