Россияне во время атаки повредили здание компании Boeing в Киеве: детали от FT

Ракетный удар РФ по Киеву / © ТСН.ua

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В результате атаки РФ по Киеву 10 июня было сильно повреждено здание Boeing. Вероятно, это был умышленный удар по американской аэрокосмической компании.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине (ACC), здание было среди целей одной из самых интенсивных атак за всю войну.

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Изображения, опубликованные в Интернете Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины и проверенные FT, показали серьезные повреждения здания и пожар, который спасатели тушат внутри.

Boeing является одним из самых известных американских предприятий, присутствующих в Украине, деятельность которого в значительной степени сосредоточена на инженерно-технической поддержке. Оно сотрудничает с украинским авиастроителем „Антонов“, известным производством тяжелых транспортных самолетов, включая военные конструкции. Руководители Boeing встретились со своими коллегами из Антонов и министром обороны Украины в начале этого года, чтобы обсудить новые совместные предприятия», — пишут в материале.

По мнению авторов статьи, очевидное нападение на такую известную американскую компанию в Украине и причиненный ей вред могут разозлить президента Дональда Трампа, который признал, что «всё больше разочарован Москвой». Кроме усиления воздушных ударов, Россия возобновила свое наземное наступление на востоке Украины, поскольку «мирные переговоры зашли в тупик из-за бескомпромиссной позиции президента Владимира Путина и его максималистских требований».

«Российские удары по американским компаниям в Украине – это еще один пример игнорирования Путиным мирных усилий США. То, что Россия атакует американский бизнес, подчеркивает важность дальнейшего участия США как в мирных усилиях, так и в безопасности Украины и остальной Европы», — заявил FT министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Этот удар может вызвать вопрос о том, расширяет ли Россия свою деятельность, включив в нее западные компании, связанные с оборонным и авиационным секторами Украины.

«Западные чиновники предупреждали об эскалации кампании российского саботажа и взрывной деятельности против американских и европейских целей по всей Европе. Многие из них имеют связи с поставляемой Украине западной помощью и с компаниями, которые производят или поставляют оружие и другие материалы в страну, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS), вашингтонский аналитический центр», — пишут в FT.

В прошлом году Boeing и «Антонов» подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможностей сотрудничества над проектами, связанными с обороной. Это сотрудничество было дополнительно обсуждено на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, когда министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со Стивом Паркером, главным исполнительным директором, главным операционным директором и исполняющим обязанности президента Boeing, обороны, космоса и безопасности.

«Центральным вопросом встречи было сотрудничество по производству боеприпасов и систем воздушного удара. Особое внимание стороны уделили перспективе совместного производства беспилотных летательных аппаратов», - заявило тогда Министерство обороны Украины.

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«Удар по зданию Boeing также дополняет растущий список российских атак на промышленные объекты, включая неоднократные удары по заводам Антонова, электростанциям и подстанциям, а также объектам оборонного производства. Украинские чиновники утверждают, что эти атаки являются частью усилий Москвы, направленных на снижение возможности страны производить и ремонтировать оружие», — завершили аналитики.

Напомним, российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения. Основным направлением вражеского удара стал Киев. Часть враждебных целей – 284 – сбила ПВО, впрочем есть и попадание.

Во время атаки по Украине Россия применила:

315 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области;

5 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области.

По предварительным данным, ПВО обезвредило 284 российских средства воздушного нападения:

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213 беспилотников - огневыми средствами,

64 дроны — локационно потерянные/подавленные РЭБ;

2 баллистические ракеты KN-23;

5 крылатых ракет "Искандер-К".

Отмечается, что зафиксированы попадания в 11 локациях. Еще в 16 локациях произошло падение сбитых целей (обломки).