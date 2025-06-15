Актер-военный Юрий Фелипенко погиб на фронте

Юрий Фелипенко / © instagram.com/y.felipenko

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Известный украинский актер Юрий Фелипенко погиб на фронте.

Печальную новость сообщила жена артиста - ведущая Екатерина Мотрич. 15 июня она опубликовала в Instagram-stories пост, где написала, что ее муж погиб. Больше деталей она не рассказывала. Также Екатерина Мотрич сообщила, что впоследствии объявит дату прощания с Юрием Фелипенко.

"Все детали и дата захоронения позже", - коротко написала Екатерина Мотрич.

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Юрий Фелипенко погиб

Отметим, в прошлом году Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ. Сначала он прошел обучение, после чего летом отправился на службу.

Кстати, именно летом прошлого года Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич поженились. До этого они в течение пяти лет находились в отношениях.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб ведущий-военный Максим Нелипа. Шоумена не стало 12 мая. Недавно экс-супруга Максима Нелипы вспомнила их последний разговор.