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Актер-военный Юрий Фелипенко погиб на фронте
В прошлом году Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ. 15 июня жена актера Екатерина Мотрич сообщила о его гибели.
Известный украинский актер Юрий Фелипенко погиб на фронте.
Печальную новость сообщила жена артиста - ведущая Екатерина Мотрич. 15 июня она опубликовала в Instagram-stories пост, где написала, что ее муж погиб. Больше деталей она не рассказывала. Также Екатерина Мотрич сообщила, что впоследствии объявит дату прощания с Юрием Фелипенко.
"Все детали и дата захоронения позже", - коротко написала Екатерина Мотрич.
Отметим, в прошлом году Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ. Сначала он прошел обучение, после чего летом отправился на службу.
Кстати, именно летом прошлого года Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич поженились. До этого они в течение пяти лет находились в отношениях.
Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб ведущий-военный Максим Нелипа. Шоумена не стало 12 мая. Недавно экс-супруга Максима Нелипы вспомнила их последний разговор.