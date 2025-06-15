ЕС и Британия инициируют переговоры с Ираном, чтобы избежать войны

Иран / © Associated Press

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Германия, Франция и Великобритания выразили готовность немедленно сесть за стол переговоров с Ираном. Речь идет о попытке снизить напряжение вокруг ядерной программы Тегерана и избежать дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время своего визита на Ближний Восток.

Об этом пишет Reuters.

По словам немецкого дипломата, эти три страны призывают Иран вернуться к диалогу, который в свое время уже был предложен, но не использован. Вадефуль считает, что сейчас еще не поздно наладить конструктивное общение, чтобы избежать более широкого противостояния.

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«Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе. Надеюсь, что это предложение будет принято», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что одним из ключевых элементов в снижении конфликта являются гарантии того, что Иран не будет представлять угрозы ни Израилю, ни другим странам региона, ни Европе. По его мнению, только совместное давление на все стороны конфликта может остановить нынешнюю цепь насилия.

В воскресенье, находясь в Омане, Вадефуль подчеркнул, что международное сообщество ожидает реальных шагов уже в ближайшие дни. Он отметил, что именно теперь обе стороны должны сделать серьезную попытку выйти из тупика.

В ответ на вопрос журналистов о том, может ли нынешний иранский режим потерпеть крах в результате эскалации, министр отметил, что не считает это целью Израиля.

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Отдельно глава МИД Германии прокомментировал гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Он назвал ее «неприемлемой» и призвал Израиль предоставить полный доступ международным гуманитарным организациям. По мнению Вадефуля, эти организации должны иметь возможность доставить помощь гражданским, которые оказались в критических условиях.

В то же время он напомнил, что ответственность за обострение конфликта несет и группировка ХАМАС, которая продолжает удерживать израильских заложников, захваченных еще в октябре 2023 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что Иран прекратит свои атаки на Израиль, если Тель-Авив остановит военную кампанию против Исламской Республики.

Поздно вечером 14 июня Иран нанес удары беспилотникамии ракетами по Израилю. Местные сообщали о взрывах в районе Хайфы.

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