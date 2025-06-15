Готов ли Иран прекратить атаки на Израиль: Тегеран выдвинул требование

Иран будет продолжать наносить удары, пока Израиль не прекратит военную операцию

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Иран прекратит свои атаки на Израиль , если Тель-Авив остановит военную кампанию против Исламской Республики. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, отметив «абсолютную легитимность» оборонных действий Тегерана.

Об этом пишет The Times of Israel.

Заявления Тегерана

Во время встречи с иностранными дипломатами иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи подчеркнул, что действия Ирана являются ответом на агрессию.

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«Мы защищаем себя; наша защита вполне легитимна. Эта защита является нашим ответом на агрессию.

В ночь на воскресенье, 15 июня, Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю, многие из которых были нацелены на гражданские районы. В результате ударов погибли по меньшей мере 10 израильтян. Глава иранского МИД назвал удары Израиля по оффшорному газовому месторождению Южный Парс, разделяемый Ираном с Катаром «откровенной агрессией и очень опасным актом».

Обвинения в адрес Израиля и США

«Распространение конфликта на Персидский залив является стратегической ошибкой, и его цель – вывести войну за пределы иранской территории», – отметил Арагчи.

Министр иностранных дел также обвинил Израиль в попытке саботировать текущие ядерные переговоры между Ираном и США, которые, по его словам, могли бы открыть путь к соглашению. Тегеран должен представить свое предложение в это воскресенье во время шестого раунда переговоров, который теперь отменен.

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«Нападение Израиля никогда не произошло бы без зеленого света и поддержки», — заявил Арагчи.

Он добавил, что Тегеран не верит заявлениям Вашингтона о том, что США не участвовали в недавних атаках, и потребовал, чтобы США публично осудили израильские удары по иранским ядерным объектам, «если они хотят доказать свою добрую волю».

Напомним, Климкин рассказал, как Россия может использовать войну между Ираном и Израилем . По его мнению, события на Ближнем Востоке могут повлиять и на российскую войну против Украины.