Чи готовий Іран припинити атаки на Ізраїль: Тегеран висунув вимогу

Іран продовжуватиме завдавати ударів, доки Ізраїль не припинить військову операцію

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Іран припинить свої атаки на Ізраїль, якщо Тель-Авів зупинить військову кампанію проти Ісламської Республіки. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Араґчі, наголосивши на «абсолютній легітимності» оборонних дій Тегерана.

Про це пише The Times of Israel.

Заяви Тегерана

Під час зустрічі з іноземними дипломатами, іранський міністр закордонних справ Аббас Араґчі підкреслив, що дії Ірану є відповіддю на агресію.

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«Ми захищаємо себе; наш захист є цілком легітимним. Цей захист є нашою відповіддю на агресію. Якщо агресія припиниться, то, природно, наші відповіді також зупиняться», — сказав Араґчі.

У ніч проти неділі, 15 червня, Іран випустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, багато з яких були націлені на цивільні райони. Внаслідок ударів загинуло щонайменше 10 ізраїльтян. Голова іранського МЗС назвав удари Ізраїлю по офшорному газовому родовищу Південний Парс, яке Іран розділяє з Катаром, «відвертою агресією та дуже небезпечним актом».

Звинувачення на адресу Ізраїлю та США

«Поширення конфлікту на Перську затоку є стратегічною помилкою, і його мета — вивести війну за межі іранської території», — зазначив Араґчі.

Міністр закордонних справ також звинуватив Ізраїль у спробі саботувати поточні ядерні переговори між Іраном та США, які, за його словами, могли б відкрити шлях до угоди. Тегеран мав представити свою пропозицію цієї неділі під час шостого раунду переговорів, який тепер скасовано.

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«Напад Ізраїлю ніколи не відбувся б без зеленого світла та підтримки», — заявив Араґчі.

Він додав, що Тегеран не вірить заявам Вашингтона про те, що США не брали участі в нещодавніх атаках, та висунув вимогу, щоб США публічно засудили ізраїльські удари по іранських ядерних об’єктах, «якщо вони хочуть довести свою добру волю».

Нагадаємо, Клімкін розповів, як Росія може використати війну між Іраном та Ізраїлем. На його думку події на Близькому Сході можуть вплинути і на російську війну проти України.