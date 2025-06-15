Ізраїль просив США приєднатися до війни проти Ірану: чи погодився Трамп

Трамп відмовився вструпати у війну проти Ірану / © Associated Press

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Ізраїль закликав Сполучені Штати приєднатися до своєї нової військової кампанії проти Ірану, але США наразі не розглядають такий крок.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Запит Ізраїлю та позиція США

За інформацією анонімних джерел в ізраїльському уряді, протягом останніх 48 годин Ізраїль звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до його атаки на ядерні та військові об’єкти Ісламської Республіки.

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Американський чиновник, своєю чергою, підтвердив запит Ізраїлю, але зазначив, що адміністрація Трампа наразі не розглядає можливість приєднання до конфлікту.

За інформацією CNN, президент Дональд Трамп заявив, що США «не мають нічого спільного з нападом на Іран сьогодні ввечері» у своєму дописі на платформі соціальних мереж Truth Social, попередивши Тегеран не вплутувати США в конфлікт.

«Якщо на нас нападе Іран у будь-який спосіб, вся сила та міць Збройних сил США обрушиться на вас на рівні, небаченому раніше. Однак ми можемо легко досягти угоди між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту», – сказав Трамп.

Ізраїль, за даними джерела, прагне американської допомоги передусім для знищення підземного об’єкта зі збагачення урану у Фордо, що може бути за межами військових можливостей Ізраїлю, якщо він діятиме самотужки.

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Заяви Білого дому та можливі переговори

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що «що б не сталося» з ударами Ізраїлю по Ірану, «цьому не можна запобігти», але Іран має можливість швидко припинити ізраїльські атаки.

«Ми маємо можливість домовитися про успішне мирне врегулювання цього конфлікту, якщо Іран буде готовий. Найшвидший спосіб для Ірану досягти миру — це відмовитися від своєї програми ядерної зброї», — додав чиновник.

Також відомо, що Трамп нещодавно сказав прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що США розглянуть можливість завдати удару по об’єкту Фордо, якщо такий крок стане необхідним для запобігання Тегерану в отриманні ядерної зброї. Цю інформацію підтвердили ізраїльські чиновники.

Проте, Білий дім офіційно спростував, що Трамп розглядає будь-який удар США по Ірану, заявивши, що така атака зараз не на часі.

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Нагадаємо, в Ізраїлі збільшилася кількість загиблих унаслідок атаки Ірану, майже 200 осіб отримали поранення. Десятки людей досі вважаються зниклими.