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День ангела 15 червня: кого та як вітати з іменинами
15 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 15 червня
15 червня 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Михайла, Семена, Федора.
Григорій — давньогрецьке походження, означає “той, хто пильнує”. В дитинстві активний, непосидючий. В дорослому віці стає відкритим, інколи наївним.
Михайло — давньоєврейське ім’я, в перекладі “хто як Бог”. В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, товариським.
Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “почутий Господом в молитві”. В дитинстві хороший і щирий друг. В дорослому віці стає терплячим, розважливим.
Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, навіть боязкий. В дорослому віці стає енергійним, амбітним.
День ангела 15 червня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди стоїть поруч, захищає від усього злого й наповнює життя світлом, радістю й добром. Бажаю душевного спокою, міцного здоров’я та невичерпної віри в себе!
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З Днем ангела! Нехай твоє ім’я приносить тобі щастя, а охоронець із небес завжди веде тебе світлим шляхом. Хай в серці панує любов, у думках — гармонія, а в житті — успіх і благословення.
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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель ніколи не залишав тебе у складні хвилини, завжди підтримував добрим словом і надихав на правильні рішення. Хай у твоєму житті буде більше світла, тепла і щасливих моментів!
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Зі щирим серцем вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде твоїм захистом, підтримкою й джерелом сили. Бажаю добробуту, здоров’я, вірних друзів і спокійної душі.
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У твій День ангела бажаю, щоб небеса завжди були прихильні до тебе, а життєва дорога — легкою та щасливою. Хай твій ангел дарує тобі натхнення, віру, надію та береже кожен твій крок.