Яка зараз ситуація на Сумщині: ISW про обнадійливу заяву Зеленського

На Сумщині тривають бої, але підтвердженої інформації щодо просування ЗСУ наразі немає / © Getty Images

Реклама

На тлі запеклих боїв у Сумській області увагу привернула заява президента України Володимира Зеленського про нібито звільнення села Андріївка. Однак, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), підтвердити цю інформацію наразі неможливо.

Про це йдеться у новому звіті ISW

Розбіжності у даних та відсутність візуальних підтверджень

Аналітики ISW не змогли верифікувати твердження Зеленського щодо відновлення контролю українських сил над Андріївкою, що розташована на півночі Сумської області. Ця ситуація ускладнюється тим, що інтерактивні карти українського інформаційного ресурсу DeepState, оновлені 14 червня, досі відображають Андріївку у «червоній зоні», тобто окупованою.

Реклама

Крім того, Інститут вивчення війни заявив, що не має візуальних доказів для підтвердження повідомлень про просування Сил оборони України приблизно на один кілометр поблизу Олексіївки та Андріївки. Це підкреслює складнощі з отриманням оперативної та перевіреної інформації з гарячих точок.

Російські твердження та загальна оцінка ISW

Водночас російські військові блогери поширюють заяви про просування окупаційних військ на південь від Малої Корчаківки, Яблунівки та Садків. Проте аналітики ISW не змогли ні підтвердити, ні спростувати ці твердження ворожої сторони.

Підсумовуючи ситуацію станом на 14 червня, ISW констатує, що російські сили продовжували наступальні операції у Сумській області. Однак, за наявними даними, ворогу не вдалося досягти будь-яких підтверджених успіхів на цьому напрямку.

Нагадаємо, армія РФ продовжує активний наступ на Сумщині. Окупанти підійшли впритул до Юнаківки. За словами військового експерта, операція росіян у Сумській області має кілька завдань, але сил для прориву до міста Суми росіяни не мають.

Реклама