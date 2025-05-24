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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни закріпилися на Сумщині — DeepState

Нещодавно оператори дронів ДПСУ ліквідувади ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ситуація на Сумщині

Ситуація на Сумщині / © Deepstatemap

Російській окупаційній армії вдалося закріпитися у Сумській області на відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка. Окупанти продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, також складною є ситуація в Локнях.

Про це йдеться в аналітичному огляді моніторингової групи DeepState.

Аналітики зауважили, що тривалий час Сумщину можна було сприймати як «сіру зону», оскільки «бійці Сил Оборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися».

«Однак варто констатувати, що їм [росіянам] вдалося закріпитися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях», — йдеться в огляді.

У групі DeepState відзначили, що українські підрозділи активно працюють по окупантах у згаданих населених пунктах, зокрема нещодавно оператори дронів ДПСУ ліквідувади ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах.

«Силам Оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування в глибину Сумщини, а екіпажі щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території», — наголосили аналітики.

Як розвивався наступ росіян на Сумщині

У групі DeepState нагадали, що ще у перших числах березня росіяни здійснили перші спроби зайняти позиції на Сумщині в процесі активного витіснення бійців СОУ з Курщини.

«Зайнявши Свердликово, ворог почав витісняти наші позиції з-під кордону і формувати можливість для перекриття логістики», — йдеться в огляді.

Аналітики розповіли, що перші спроби заходу на Сумщину почалися з села Новеньке, які закінчилися без успіху, оскільки село фактично було зруйноване і окупантам довелося ховатися у побудованих позиціях або в посадках. Силам Оборони тоді вдалося відтіснити противника, але активний тиск та робота дронами не дала можливості там перебувати довго.

«Далі розвиток подій набирав обертів через Журавку і певний час Силам Оборони вдавалося стримувати і здійснювати ураження по ворогу вздовж кордону», — йдеться в огляді.

За інформацією DeepState, через Новеньке ворог здійснював захід в глибину і рухався в сторону Басівки, щоб спробувати закріпитися на даній місцевості і перекрити логістики в Суджу. Але Силам Оборони вдавалося довго стримувати ворога, зокрема, роботою дронів, куди підтягнули підкріплення для стабілізаційних заходів.

«Через відсутність успіхів на даній ділянці ворог почав шукати нові спроби просувань і натиснув на Журавку і Веселівку… Ворог намацав слабке місце між Журавкою і Новеньким, використовуючи посадки для заходу вглиб», — йдеться в огляді.

За словами аналітиків, постійний тиск російської піхоти дався взнаки і кількістю вони взяли перевагу в даному районі.

Нагадаємо, прокремлівські ресурси в суботу, 24 травня, поширили неправдиву інформацію про встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка в Сумській області.

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