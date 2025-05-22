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Сумщина під прицілом: прикордонники фіксують рекордну кількість ворожих ДРГ
Активність ДРГ РФ зосереджена на Сумщині, але загроза залишається для Чернігівщини та Харківщини, зазначив Андрій Демченко.
Прикордонники відзначають найбільшу кількість заходів ворожих ДРГ на територію Сумщини.
Про це розповів на брифінгу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«Диверсійна робота ворога не припиняється, і це переважно межі Сумської області. Навіть кілька днів тому була викрита чергова спроба заходу на територію України диверсійно-розвідувальної групи», — сказав речник.
За словами Демченка, як і раніше активність ворожих диверсантів проглядається на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області, або ж в південніше — ближче до Харківської. В центральній частині активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп є меншою: там ворог застосовує іншу тактику спроб заходу — малими штурмовими групами.
«Задача у диверсантів, що підтверджує випадок останнього викриття спроби заходу ДРГ — мінування місцевості з надією, що на цих засобах підірвуться українські воїни, а також розвідати позиції, де знаходяться і як побудована лінія оборони нашого війська для того, щоб туди прицільно бити за допомогою вже більш потужного озброєння, або в тому числі дронів», — додав він.
Ще одне завдання ДРГ — це власними силами атакувати позиції українських воїнів, в тому числі для того, щоб захопити наших захисників у полон, уточнив речник.
Водночас Демченко зауважив, що не можна сказати, що диверсанти проявляють свою активність щоденно: може бути кілька груп протягом тижня викрито, може бути викрито одну групу протягом двох тижнів.
«Але відстежити і сказати, де вони точно будуть застосовані, на якому відтинку, в тому числі в межах Сумської області, вкрай складно, бо межі з Сумщини по кордону з Росією — це близько 550 км», — зауважив він.
Речник Дердприкордонслужби також додав, що найбільше ДРГ зараз намагаються зайти саме в межах Сумської області, але не можна сказати, що загроза від ДРГ зникла для Чернігівщини чи Харківщини.
Нагадаємо, ворог перегруповується на Харківщині: експерт повідомив, чи буде стратегічний наступ.