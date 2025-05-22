Сумщина під прицілом: прикордонники фіксують рекордну кількість ворожих ДРГ

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

Реклама

Прикордонники відзначають найбільшу кількість заходів ворожих ДРГ на територію Сумщини.

Про це розповів на брифінгу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Диверсійна робота ворога не припиняється, і це переважно межі Сумської області. Навіть кілька днів тому була викрита чергова спроба заходу на територію України диверсійно-розвідувальної групи», — сказав речник.

Реклама

За словами Демченка, як і раніше активність ворожих диверсантів проглядається на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області, або ж в південніше — ближче до Харківської. В центральній частині активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп є меншою: там ворог застосовує іншу тактику спроб заходу — малими штурмовими групами.

«Задача у диверсантів, що підтверджує випадок останнього викриття спроби заходу ДРГ — мінування місцевості з надією, що на цих засобах підірвуться українські воїни, а також розвідати позиції, де знаходяться і як побудована лінія оборони нашого війська для того, щоб туди прицільно бити за допомогою вже більш потужного озброєння, або в тому числі дронів», — додав він.

Ще одне завдання ДРГ — це власними силами атакувати позиції українських воїнів, в тому числі для того, щоб захопити наших захисників у полон, уточнив речник.

Водночас Демченко зауважив, що не можна сказати, що диверсанти проявляють свою активність щоденно: може бути кілька груп протягом тижня викрито, може бути викрито одну групу протягом двох тижнів.

Реклама

«Але відстежити і сказати, де вони точно будуть застосовані, на якому відтинку, в тому числі в межах Сумської області, вкрай складно, бо межі з Сумщини по кордону з Росією — це близько 550 км», — зауважив він.

Речник Дердприкордонслужби також додав, що найбільше ДРГ зараз намагаються зайти саме в межах Сумської області, але не можна сказати, що загроза від ДРГ зникла для Чернігівщини чи Харківщини.

Нагадаємо, ворог перегруповується на Харківщині: експерт повідомив, чи буде стратегічний наступ.