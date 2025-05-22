Лише 8% батьків можуть розв’язати просте завдання для школярів: чи зможете ви його вирішити

Завдяння для школярів / © Pixabay

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Експерти платформи SaveMyExams вирішила перевірити, наскільки добре дорослі пам’ятають шкільну математику, запропонувавши їм одну з типових задач з алгебри.

Про це повідомляє Daily Record.

Дослідження мало на меті дізнатися, чи можуть батьки впоратись із завданнями, які їхні діти щодня отримують у школі. Згідно з опитуванням, яке провели експерти, понад 42% дітей впевнені, що їхні батьки не склали б сучасний іспит зі шкільної програми. На додаток, майже третина підлітків зізнаються, що мати або батько часто не можуть надати допомогу з домашнім завданням. Це говорить про те, що багато батьків відчувають себе розгубленими або навіть безпорадними, коли стикаються з навчальними труднощами своїх дітей. Однак, як зазначають автори дослідження, у цьому немає нічого соромного — таких батьків чимало.

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Для перевірки рівня знань дорослих SaveMyExams надали алгебраїчну задачу, яка також містила геометричні елементи. Вона була не простою: в умові була фігура з певними розмірами у сантиметрах та формула, за якою потрібно було обчислити площу. Як показали результати, лише 8% учасників змогли дати правильну відповідь. Решта 92% припустилися помилок.

Математик Люсі Кіркхем, коментуючи результати, наголосила, що такі задачі дійсно можуть виглядати складно, але їх легше розв’язати, якщо підходити поступово. Вона порадила не боятися алгебри і починати з простого — поділити фігуру на частини, які легше аналізувати. Крім того, платформа SaveMyExams пропонує зручні кольорові пояснення до кожного етапу розв’язання, що допомагає краще зрозуміти суть завдання.

Люсі також зауважила, що навіть якщо людина не може виконати завдання повністю, вона все одно може отримати частину балів, якщо правильно розв’яже окремі етапи. Основне — не здаватися і почати робити хоча б перші кроки.

У кінці автори дослідження заохочують усіх охочих перевірити себе: можливо, саме ви входите до тих 8% дорослих, які все ще добре орієнтуються в шкільній математиці.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що математична головоломка для дітей загнала дорослих у глухий кут.