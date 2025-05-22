Только 8% родителей могут решить простую задачу для школьников: сможете ли вы ее решить

Задания для школьников / © Pixabay

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Эксперты платформы SaveMyExams решила проверить, насколько хорошо взрослые помнят школьную математику, предложив им одну из типичных задач по алгебре.

Об этом сообщает Daily Record

Исследование имело целью узнать, могут ли родители справиться с заданиями, которые их дети ежедневно получают в школе. Согласно опросу, который провели эксперты, более 42% детей уверены, что их родители не сдали бы современный экзамен по школьной программе. В дополнение, почти треть подростков признаются, что мать или отец часто не могут оказать помощь с домашним заданием. Это говорит о том, что многие родители чувствуют себя растерянными или даже беспомощными, когда сталкиваются с учебными трудностями своих детей. Однако, как отмечают авторы исследования, в этом

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Для проверки уровня знаний взрослых SaveMyExams предоставили алгебраическую задачу, которая также содержала геометрические элементы. Она была не простой: в условии была фигура с определенными размерами в сантиметрах и формула, по которой нужно было вычислить площадь. Как показали результаты, только 8% участников смогли дать правильный ответ. Остальные 92% допустили ошибки.

Математик Люси Киркхем, комментируя результаты, отметила, что такие задачи действительно могут выглядеть сложно, но их легче решить, если подходить постепенно. Она посоветовала не бояться алгебры и начинать с простого - разделить фигуру на части, которые легче анализировать. Кроме того, платформа SaveMyExams предлагает удобные цветные объяснения к каждому этапу решения, что помогает лучше понять суть задачи.

Люси также отметила, что даже если человек не может выполнить задание полностью, он все равно может получить часть баллов, если правильно решит отдельные этапы. Главное - не сдаваться и начать делать хотя бы первые шаги.

В конце авторы исследования поощряют всех желающих проверить себя: возможно, именно вы входите в число тех 8% взрослых, которые все еще хорошо ориентируются в школьной математике.

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Напомним, ранее мы писали о том, что математическая головоломка для детей загнала взрослых в тупик