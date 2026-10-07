Еще одна страна ЕС не будет предоставлять убежища военнообязанным украинцам

Литва ввела новые ограничения для украинских мужчин / © Associated Press

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Литва продлила временную защиту для лиц, сбежавших от войны из Украины, еще более чем на один год — до 4 марта 2028 года. Однако это не касается военнообязанных украинских мужчин.

Об этом пишет LRT.

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Если мужчине подлежит военной службе в Украине, он должно будет предоставить подтверждение его прохождению.

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Это требование не будет применяться к лицам, которым была предоставлена временная защита в любом государстве-члене Европейского Союза (ЕС) до 4 августа этого года и которые постоянно сохраняют этот статус.

Исключение также предусмотрено для лиц, подавших заявление на временную защиту в Литве до 4 августа, но решение о его предоставлении к этой дате еще не было принято.

По данным МВД Литвы, прохождение военной службы украинец может подтвердить легальным пересечением границы Украины во время выезда из страны, выездным штампом в паспорте или официальным документом, подтверждающим освобождение лица от военной службы или его прохождение.

После принятия изменений виды на временное проживание на основании временной защиты будут выдаваться или изменяться на период до 4 марта 2028 года.

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Департамент миграции Литвы ежедневно регистрирует 30-40 новых заявлений на получение временных разрешений на жительство на этом основании. По состоянию на 6 сентября 52 052 человека имели действительные виды на жительство.

Разрешения, выданные до сих пор, действительны до 4 марта 2027 года.

В то же время власти страны пока не уточняют, что будут с теми мужчинами, которые не смогут получить защиту, и будут ли их депортировать.

Напомним, что временная защита для сбежавших от войны в Украине лиц была введена в ЕС в марте 2022 года, после того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину. Он предоставляет право проживать, работать, получать социальную и медицинскую защиту и другие услуги в странах ЕС.

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В июле этого года Совет ЕС решил продлить применение временной защиты до 4 марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.

Литва, как и другие государства-члены ЕС, соответственно продлевает срок действия разрешений, выданных на национальном уровне.

Ранее сообщалось, что Чехия закрыла двери для военнообязанных украинцев.

Также мы писали, что из Германии начнут депортировать некоторых украинских мужчин.

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