Депортируют ли украинцев из Израиля: что происходит на самом деле

Флаги Украины и Израиля

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В соцсетях распространяется информация о якобы начале депортации украинцев из Израиля. В то же время речь идет об частных случаях, связанных с индивидуальными заявлениями на убежище.

Об этом сообщает Israeli Friends of Ukraine.

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Отмечается, что коллективная защита для граждан Украины продолжает действовать до конца 2026 года.

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Что известно о “депортации” украинцев из Израиля

Как сообщается, МВД Израиля может вызвать на индивидуальные собеседования украинцев, которые самостоятельно подавали заявления о предоставлении убежища и получили разрешение 2(а) (5), известное как «синяя бумажка».

Эта процедура отличается от коллективной защиты. Во время собеседования израильская сторона может выяснять обстоятельства пребывания человека в Украине, в частности, откуда он приехал, где проживал и почему считает возвращение опасным для себя.

В то же время, отказ в индивидуальной просьбе об убежище не означает автоматической потери права на коллективную защиту.

Отдельно говорится, что выезд за пределы Израиля может повлиять на возможность повторного въезда для людей, находящихся в стране в пределах временной защиты или имеющих незавершенную процедуру получения статуса. Такие ситуации рассматриваются индивидуально.

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Таким образом, утверждение о том, что Израиль, якобы, начал массово депортировать украинцев, не соответствует описанной ситуации. Украинцам советуют не делать выводы из сообщений в соцсетях и проверять информацию через официальные источники.

Как мы писали, в ЕС продлили временную защиту для украинцев до марта 2028, однако она не отменяет требований законодательства стран пребывания. Риск принудительного выдворения в первую очередь касается трех категорий: тех, кто незаконно пересек границу Шенгенской зоны, совершил уголовное правонарушение или представляет угрозу общественному порядку, а также людей, которые использовали поддельные документы или предоставили ложные данные. В то же время, конкретные решения о выдворении принимаются индивидуально в соответствии с законодательством страны ЕС и обстоятельствами дела. Депортация также не обязательно означает возвращение именно в Украину — в некоторых случаях человека могут вернуть в третью страну или запретить въезд в ЕС.

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