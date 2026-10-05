Принцесса Кейт назвала занятие в быту, которое она обожает делать

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Когда Кейт посетила West Sussex Minibus — волонтерскую организацию по организации общественного транспорта в Пулборо, которая помогает людям оставаться на связи и бороться с социальной изоляцией, она неожиданно рассказала о своем быте с принцем Уильямом.

Кейт присоединилась к пожилым гостям на их еженедельном обеденном собрании в деревенском зале Пулборо и во время беседы рассказала:

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Принцесса Уэльская во время визита в организацию / © Getty Images

«Я обожаю мыть посуду. Правда люблю», — сообщает британская газета The Times. А затем, отвечая на вопрос о том, помогает ли Уильям детям, Кэтрин сказала: «Он сушит белье. Мы отличная пара. И мы привлекаем к этому детей».

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Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Кейт и Уильям растят троих детей — 13-летнего принца Джорджа, 11-летнюю принцессу Шарлотту и 8-летнего принца Луи. Их старший сын в этом году поступил в Итон и теперь живет в этой школе-пансионе для мальчиков.

Кейт, Уильям и их сын Джордж / © Getty Images

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