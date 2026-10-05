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Астрологический прогноз на 5 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда — и это логично для начала рабочей недели — не только можно, но и нужно приступать к реализации важных проектов во всех сферам жизни, но прежде всего в профессиональной.
Символ дня: медведь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: нефрит, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости, даже первые люда лучше заменить сочными овощами и фруктами.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки — считается, что сегодня она может негативно отразиться на здоровье.
Дачные работы дня: день благоприятен для наведения порядка на дачном участке.
Магия и мистика дня: можно гадать на события в личной жизни.
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, каким образом можно решить существующую в нашей жизни проблему.
Табу дня: нежелательно выбрасывать вещи, которые еще могут понадобиться.
Цитата дня: «Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде» (Агата Кристи).
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