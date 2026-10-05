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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 5 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Медведь

Медведь / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда — и это логично для начала рабочей недели — не только можно, но и нужно приступать к реализации важных проектов во всех сферам жизни, но прежде всего в профессиональной.

Символ дня: медведь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: нефрит, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости, даже первые люда лучше заменить сочными овощами и фруктами.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки — считается, что сегодня она может негативно отразиться на здоровье.

Дачные работы дня: день благоприятен для наведения порядка на дачном участке.

Магия и мистика дня: можно гадать на события в личной жизни.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, каким образом можно решить существующую в нашей жизни проблему.

Табу дня: нежелательно выбрасывать вещи, которые еще могут понадобиться.

Цитата дня: «Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде» (Агата Кристи).

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