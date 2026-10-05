США забрали бомбардировщики с базы в Британии после "реального инцидента" - CNN

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Соединенные Штаты вывели все свои дальнобойные бомбардировщики из британской авиабазы RAF Fairford и вернули их на американские базы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

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По словам собеседника издания, решение было принято после появления новой угрозы, подробностей которой пока почти нет.

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Источник CNN назвал ситуацию "реальным инцидентом" и подтвердил, что все находившиеся на RAF Fairford американские бомбардировщики уже покинули базу.

Что могло предшествовать решению

Вывод самолетов произошел спустя несколько дней после того, как в Великобритании задержали нескольких человек в связи с предположительным сговором, связанным с Ираном и направленным против этой авиабазы.

Британская полиция ранее задержала пятерых мужчин, подозреваемых в подготовке теракта на RAF Fairford с целью взорвать американские бомбардировщики.

На этой базе размещали американские B-1, использовавшиеся в войне против Ирана. RAF Fairford также является передовой оперативной базой командования глобального удара США, ответственного за дальнобойные операции.

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Напомним, что ранее Зеленский назвал условие, при котором США могут остановить войну России

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