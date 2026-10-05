Трамп назначил "царя ШИ" и создал новую спецгруппу: на отчет дали 120 дней

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп создал новую специальную группу по искусственному интеллекту и назначил ее руководителем директора Национальной разведки Джея Клейтона.

Об этом сообщает Reuters .

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Трамп заявил, что Клейтон станет так называемым "царем ИИ" в администрации и возглавит новосозданную Super Intelligence Force - "Группу суперинтеллекта". Ее задачей будет координация действий федерального правительства, чтобы США сохранили мировое лидерство в сфере искусственного интеллекта.

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По словам Трампа, группа также будет взаимодействовать с технологическими компаниями, потребителями, религиозными организациями и другими заинтересованными сторонами.

Клейтон заявил, что группа будет 120 дней, чтобы подготовить доклад о рисках и возможностях, связанных с ИИ, а также рекомендовать, какую роль в этой сфере должно играть федеральное правительство.

"Риск не быть первым - высок", - сказал он в интервью The Wall Street Journal, на которое ссылается Reuters.

Что будет проверять новая группа

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По данным WSJ, рабочая группа будет анализировать риски, связанные с искусственным интеллектом, а также то, как правительство сейчас реагирует на изломы, истоки и другие инциденты в этой сфере.

Кроме того, она должна предложить способы усиления возможностей федеральных властей реагировать на такие угрозы в пределах действующих полномочий.

В руководство группы, кроме Клейтона, войдут глава Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, главный технолог Пентагона Эмиль Майкл и директор Управления кадровой службы США Скотт Купор.

Группа будет отчитываться непосредственно Трампу и руководительнице аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

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Это уже второй случай за время второго президентского срока Трампа, когда отдельному должностному лицу поручают координировать вопросы ИИ в администрации. Ранее эту роль исполнял венчурный инвестор Дэвид Сакс.

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