- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп назначил "царя ШИ" и создал новую спецгруппу: на отчет дали 120 дней
Президент США Дональд Трамп назначил директора Национальной разведки Джея Клейтона ответственным за координацию политики в сфере искусственного интеллекта и поручил новой группе за 120 дней оценить риски и возможности ИИ.
Президент США Дональд Трамп создал новую специальную группу по искусственному интеллекту и назначил ее руководителем директора Национальной разведки Джея Клейтона.
Об этом сообщает Reuters .
Трамп заявил, что Клейтон станет так называемым "царем ИИ" в администрации и возглавит новосозданную Super Intelligence Force - "Группу суперинтеллекта". Ее задачей будет координация действий федерального правительства, чтобы США сохранили мировое лидерство в сфере искусственного интеллекта.
По словам Трампа, группа также будет взаимодействовать с технологическими компаниями, потребителями, религиозными организациями и другими заинтересованными сторонами.
Клейтон заявил, что группа будет 120 дней, чтобы подготовить доклад о рисках и возможностях, связанных с ИИ, а также рекомендовать, какую роль в этой сфере должно играть федеральное правительство.
"Риск не быть первым - высок", - сказал он в интервью The Wall Street Journal, на которое ссылается Reuters.
Что будет проверять новая группа
По данным WSJ, рабочая группа будет анализировать риски, связанные с искусственным интеллектом, а также то, как правительство сейчас реагирует на изломы, истоки и другие инциденты в этой сфере.
Кроме того, она должна предложить способы усиления возможностей федеральных властей реагировать на такие угрозы в пределах действующих полномочий.
В руководство группы, кроме Клейтона, войдут глава Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, главный технолог Пентагона Эмиль Майкл и директор Управления кадровой службы США Скотт Купор.
Группа будет отчитываться непосредственно Трампу и руководительнице аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
Это уже второй случай за время второго президентского срока Трампа, когда отдельному должностному лицу поручают координировать вопросы ИИ в администрации. Ранее эту роль исполнял венчурный инвестор Дэвид Сакс.
В ходе испытаний Mythos 5 от Anthropic и GPT-5.6-Sol от OpenAI самостоятельно применяли обманные тактики , создавали фальшивые аккаунты и пытались получить доступ к онлайн-системам. Эксперимент проводили в намеренно ослабленной среде, чтобы проверить границы автономного поведения современных моделей.