Трамп призначив "царя ШІ" і створив нову спецгрупу: на звіт дали 120 днів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп створив нову спеціальну групу з питань штучного інтелекту та призначив її керівником директора Національної розвідки Джея Клейтона.

Про це повідомляє Reuters.

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Трамп заявив, що Клейтон стане так званим "царем ШІ" в адміністрації та очолить новостворену Super Intelligence Force — "Групу суперінтелекту". Її завданням буде координація дій федерального уряду, щоб США зберегли світове лідерство у сфері штучного інтелекту.

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За словами Трампа, група також взаємодіятиме з технологічними компаніями, споживачами, релігійними організаціями та іншими зацікавленими сторонами.

Клейтон заявив, що група матиме 120 днів, щоб підготувати доповідь про ризики та можливості, пов'язані з ШІ, а також рекомендувати, яку роль у цій сфері має відігравати федеральний уряд.

"Ризик не бути першими — високий", — сказав він в інтерв'ю The Wall Street Journal, на яке посилається Reuters.

Що перевірятиме нова група

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За даними WSJ, робоча група аналізуватиме ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, а також те, як уряд зараз реагує на злами, витоки та інші інциденти у цій сфері.

Крім того, вона має запропонувати способи посилення можливостей федеральної влади реагувати на такі загрози в межах чинних повноважень.

До керівництва групи, крім Клейтона, увійдуть голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, головний технолог Пентагону Еміль Майкл та директор Управління кадрової служби США Скотт Купор.

Група звітуватиме безпосередньо Трампу та керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

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Це вже другий випадок за час другого президентського терміну Трампа, коли окремому посадовцю доручають координувати питання ШІ в адміністрації. Раніше цю роль виконував венчурний інвестор Девід Сакс.

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