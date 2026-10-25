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РФ ударила по Украине с семи направлений — что в небе сейчас
Оккупанты выпустили по Украине более 150 ударных дронов.
В ночь на 25 октября Россия атаковала Украину 153 ударными БпЛА типа Shahed (92 из них — реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» по семи направлениям.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 враждебных БпЛА типа Shahed (64 из них реактивные), Гербера, дронов других типов.
«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях», — отметили в ведомстве.
Что сейчас в небе Украины
Реактивные БпЛА на севере Черкасской области и западе Черниговщины, курс на Киевщину
Реактивный БпЛА на севере от Коростеня Житомирской области, курс на запад
Реактивный БпЛА на Хоростков с востока в Тернопольской области
Реактивные БПЛА на Обухов и Бородянку в Киевской области
Реактивный БпЛА на востоке Ровенской области, курс на запад
Реактивный БпЛА к востоку от Житомира, курс на юг
Реактивный БпЛА к югу от Ивано-Франковска, курс на запад
Напомним, россияне атаковали Запорожье, попали в торговый объект. В Днепре снова нанесли удары по критической инфраструктуре.