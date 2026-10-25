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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по Украине с семи направлений — что в небе сейчас

Оккупанты выпустили по Украине более 150 ударных дронов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ атакует Украину

РФ атакует Украину / © Associated Press

В ночь на 25 октября Россия атаковала Украину 153 ударными БпЛА типа Shahed (92 из них — реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» по семи направлениям.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 враждебных БпЛА типа Shahed (64 из них реактивные), Гербера, дронов других типов.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях», — отметили в ведомстве.

Что сейчас в небе Украины

  • Реактивные БпЛА на севере Черкасской области и западе Черниговщины, курс на Киевщину

  • Реактивный БпЛА на севере от Коростеня Житомирской области, курс на запад

  • Реактивный БпЛА на Хоростков с востока в Тернопольской области

  • Реактивные БПЛА на Обухов и Бородянку в Киевской области

  • Реактивный БпЛА на востоке Ровенской области, курс на запад

  • Реактивный БпЛА к востоку от Житомира, курс на юг

  • Реактивный БпЛА к югу от Ивано-Франковска, курс на запад

Напомним, россияне атаковали Запорожье, попали в торговый объект. В Днепре снова нанесли удары по критической инфраструктуре.

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