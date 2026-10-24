Украина может создать собственные ракеты для перехвата баллистики: военный эксперт назвал сроки

Военный эксперт Евгений Дикий / © ТСН.ua

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Украина имеет потенциал для создания собственных ракет, которые смогут перехватывать вражеские баллистические цели, по меньшей мере, за один год.

Об этом заявил военный эксперт Евгений Дикий в эфире «Киев24».

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По его словам, даже такой сжатые сроки являются колоссальным достижением, ведь аналогичное вооружение для американских комплексов Patriot разрабатывали на протяжении 18 лет.

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Эксперт отмечает, что сейчас рассчитывать на дополнительные масштабные поставки перехватчиков из США сложно. В частности, американская сторона уже израсходовала около 1200 таких ракет при годовом объеме производства на уровне примерно 600 единиц.

Впрочем, кроме разработки собственных средств ПВО Украина может эффективно противодействовать вражеской баллистике с помощью превентивных ударов ракетами Storm Shadow по российским пусковым установкам, добавил Евгений Дикий.

Ранее мы писали о том, что Россия накопила до 700 баллистических ракет, несколько тысяч крылатых ракет и более 6 тысяч ударных беспилотников разных типов. Такой арсенал представляет серьезную угрозу Украине накануне зимы, особенно на фоне дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия атаковала историческую часть Киева баллистической ракетой «Искандер» с кассетной боеголовкой.

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