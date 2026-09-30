До 1500 дронов за раз и угроза отопления: CBS News выпустило тревожный материал об ударах РФ зимой. / © ТСН.ua

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Россия накапливает дроны и ракеты, чтобы начать усиленные обстрелы поздней осенью и зимой.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на экспертов и украинских чиновников.

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В издании отметили, что с тех пор, как Россия начала развертывание новых реактивных моделей беспилотников, показатель перехвата составил 57% — резкое снижение против 90-95% в перехвате более старых моделей.

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Кроме того, армия РФ располагает двумя моделями реактивных беспилотников, «Герань-4» и «Герань-5», и накапливает запасы обоих.

По оценкам Киева, Россия могла сделать 1200 беспилотников «Герань-4» и 800 «Герань-5» в сентябре с их последующим ежемесячным увеличением.

Виктория Чекалина, аналитик Центра инициатив «Вернись живым», подсчитала, что Россия накопила от 450 до 700 единиц старых беспилотников без реактивного двигателя, более новых моделей с реактивным двигателем и муляжей беспилотников без взрывного действия, известных как «Бандероли».

«Несмотря на возможность запуска 600-1000 беспилотников за одну массированную атаку, фактически было использовано лишь около 150-300 дронов», — сказала она, объясняя, что атаки этой осенью и зимой «могут достигать около 1500 единиц за одну атаку».

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Благодаря тому, что Россия добилась успеха в нанесении ударов посредством относительно небольших залпов реактивных беспилотников, ей также удалось сохранить запасы крылатых и баллистических ракет.

В августе Украина перестала публиковать данные о количестве ракет, но военные аналитики сообщили CBS News, что в августе и сентябре наблюдалось снижение количества массированных ракетных обстрелов.

За этот период Россия также увеличила производство крылатых и баллистических ракет. Чекалина заявила, что Россия перевыполнила свои цели по производству ракет на 110-120% и оценила, что к августу она накопила 130 баллистических ракет.

«Во время зимней кампании Россия сосредоточится на атаках на электроэнергетическую и отопительную инфраструктуру, поскольку она имеет решающее значение для гражданского населения. Одновременно они будут использовать турбореактивные беспилотники вместе с ракетами против местных предприятий, складов и других целей», — предупредила военная экспертка.

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В то же время решения для противодействия российским баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам остаются слабыми. В Украине продолжает опасно не хватать баллистических ракет-перехватчиков PAC-3 американского производства. А в своем обращении на этой неделе Зеленский заявил, что хотя новые средства защиты от реактивных беспилотников испытываются, они еще не готовы к масштабированию, что вызывает обеспокоенность тем, что Украина может оставаться уязвимой в преддверии зимы.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий предупредил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.

ТСН. ua собрал все, что известно о сегодняшних ударах врага по энергетике.

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