- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1121
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине начали отключать свет: где ввели графики 30 сентября
Графики отключения света вернулись. Где 30 сентября уже выключают электроэнергию читайте в материале ТСН.
В Украине 30 сентября были введены первые графики отключения света из-за атаки России. В частности, известно об отключениях в Киевской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.
ТСН собрал все подробности.
Графики отключения света в Киеве 30 сентября
В ДТЭК отметили, что в Киеве ввели стабилизационные отключения по графикам. Такую команду предоставил НЭК Укрэнерго.
Группа 1: 18:30-21:00
Группа 2: 20:30-23:30
Группа 3: Отключений нет
Группа 4: Отключений нет
Группа 5: Отключений нет
Группа 6: Отключений нет
Группа 7: Отключений нет
Группа 8: Отключений нет
Группа 9: Отключений нет
Группа 10: Отключений нет
Группа 11: Отключений нет
Группа 12: Отключений нет
Группа 13: 18:30–21:00
Группа 14: 20:30-23:30
Группа 15: Отключений нет
Группа 16: Отключений нет
Группа 17: Отключений нет
Группа 18: Отключений нет
Группа 19: Отключений нет
Группа 20: Отключений нет
Группа 21: Отключений нет
Группа 22: Отключений нет
Группа 23: Отключений нет
Группа 24: Отключений нет
Группа 25: 18:30–21:00
Группа 26: 20:30-23:30
Группа 27: Отключений нет
Группа 28: Отключений нет
Группа 29: Отключений нет
Группа 30: Отключений нет
Группа 31: Отключений нет
Группа 32: Отключений нет
Группа 33: Отключений нет
Группа 34: Отключений нет
Группа 35: Отключений нет
Группа 36: Отключений нет
Группа 37: 18:30-21:00
Группа 38: 20:30-23:30
Группа 39: Отключений нет
Группа 40: Отключений нет
Группа 41: Отключений нет
Группа 42: Отключений нет
Группа 43: Отключений нет
Группа 44: Отключений нет
Группа 45: Отключений нет
Группа 46: Отключений нет
Группа 47: Отключений нет
Группа 48: Отключений нет
Группа 49: 18:30-21:00
Группа 50: 20:30-23:30
Группа 51: Отключений нет
Группа 52: Отключений нет
Группа 53: Отключений нет
Группа 54: Отключений нет
Группа 55: Отключений нет
Группа 56: Отключений нет
Группа 57: Отключений нет
Группа 58: Отключений нет
Группа 59: Отключений нет
Группа 60: Отключений нет
Отключение света в Киевской области 30 сентября
В ДТЭК сообщили, что в Киевской области отключение света тоже применили по соответствующей команде НЭК «Укрэнерго». Поэтому действуют следующие графики отключения:
Где ввели аварийное отключение света
В Житомирской, Сумской, Черниговской областях 30 сентября ввели аварийные отключения электроэнергии (ГАО). Об этом сообщили в Укрэнерго, а также АО «Сумыоблэнерго».
«В целях безопасности и защиты Ваших устройств выключите из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование», — отметили энергетики АО «Житопроизводительэнерго».
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, 30 сентября Россия снова ударила по украинской энергетике. TSN.ua собрал всю информацию о последствиях массированной атаки, ситуации со светом в областях и возможной тактике врага на эту осень и зиму.
Ранее мы писали, что в Киеве 30 сентября ввели экстренные отключения света. Поэтому привычные почасовые графики не действовали.
Также в Житомирской области 30 сентября ввели аварийные отключения света из-за российских обстрелов. Из-за отсутствия электроэнергии в Житомире возникли проблемы с водой и канализацией.
К слову, русские войска впервые использовали на реактивном беспилотнике боеприпас нового типа, разработанный специально для уничтожения металлических конструкций, высоковольтных опор и мостов.