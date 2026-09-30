В Украине начали отключать свет: где ввели графики 30 сентября

Отключение света / © ТСН.ua

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В Украине 30 сентября были введены первые графики отключения света из-за атаки России. В частности, известно об отключениях в Киевской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

ТСН собрал все подробности.

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Графики отключения света в Киеве 30 сентября

В ДТЭК отметили, что в Киеве ввели стабилизационные отключения по графикам. Такую команду предоставил НЭК Укрэнерго.

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Группа 1: 18:30-21:00

Группа 2: 20:30-23:30

Группа 3: Отключений нет

Группа 4: Отключений нет

Группа 5: Отключений нет

Группа 6: Отключений нет

Группа 7: Отключений нет

Группа 8: Отключений нет

Группа 9: Отключений нет

Группа 10: Отключений нет

Группа 11: Отключений нет

Группа 12: Отключений нет

Группа 13: 18:30–21:00

Группа 14: 20:30-23:30

Группа 15: Отключений нет

Группа 16: Отключений нет

Группа 17: Отключений нет

Группа 18: Отключений нет

Группа 19: Отключений нет

Группа 20: Отключений нет

Группа 21: Отключений нет

Группа 22: Отключений нет

Группа 23: Отключений нет

Группа 24: Отключений нет

Группа 25: 18:30–21:00

Группа 26: 20:30-23:30

Группа 27: Отключений нет

Группа 28: Отключений нет

Группа 29: Отключений нет

Группа 30: Отключений нет

Группа 31: Отключений нет

Группа 32: Отключений нет

Группа 33: Отключений нет

Группа 34: Отключений нет

Группа 35: Отключений нет

Группа 36: Отключений нет

Группа 37: 18:30-21:00

Группа 38: 20:30-23:30

Группа 39: Отключений нет

Группа 40: Отключений нет

Группа 41: Отключений нет

Группа 42: Отключений нет

Группа 43: Отключений нет

Группа 44: Отключений нет

Группа 45: Отключений нет

Группа 46: Отключений нет

Группа 47: Отключений нет

Группа 48: Отключений нет

Группа 49: 18:30-21:00

Группа 50: 20:30-23:30

Группа 51: Отключений нет

Группа 52: Отключений нет

Группа 53: Отключений нет

Группа 54: Отключений нет

Группа 55: Отключений нет

Группа 56: Отключений нет

Группа 57: Отключений нет

Группа 58: Отключений нет

Группа 59: Отключений нет

Группа 60: Отключений нет

Отключение света в Киевской области 30 сентября

В ДТЭК сообщили, что в Киевской области отключение света тоже применили по соответствующей команде НЭК «Укрэнерго». Поэтому действуют следующие графики отключения:

Отключение света на Киевщине 30 сентября / © ДТЕК

Отключение света на Киевщине 30 сентября / © ДТЕК

Где ввели аварийное отключение света

В Житомирской, Сумской, Черниговской областях 30 сентября ввели аварийные отключения электроэнергии (ГАО). Об этом сообщили в Укрэнерго, а также АО «Сумыоблэнерго».

«В целях безопасности и защиты Ваших устройств выключите из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование», — отметили энергетики АО «Житопроизводительэнерго».

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Отключение света в Украине / © Укренерго

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, 30 сентября Россия снова ударила по украинской энергетике. TSN.ua собрал всю информацию о последствиях массированной атаки, ситуации со светом в областях и возможной тактике врага на эту осень и зиму.

Ранее мы писали, что в Киеве 30 сентября ввели экстренные отключения света. Поэтому привычные почасовые графики не действовали.

Также в Житомирской области 30 сентября ввели аварийные отключения света из-за российских обстрелов. Из-за отсутствия электроэнергии в Житомире возникли проблемы с водой и канализацией.

К слову, русские войска впервые использовали на реактивном беспилотнике боеприпас нового типа, разработанный специально для уничтожения металлических конструкций, высоковольтных опор и мостов.

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