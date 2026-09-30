Дипломатический скандал между Киевом и Сеулом: разведка Южной Кореи раскрыла правду о тайном соглашении

Сеул опроверг обещания военной помощи Украине / © Getty Images

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В среду, 30 сентября, представители Национальной разведывательной службы Южной Кореи официально заявили, что их страна не давала Украине никаких обещаний по оказанию военной поддержки в обмен на передачу двух захваченных в плен северокорейских солдат.

Об этом сообщает Channel News Asia.

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Мотивы заявления Зеленского и оружие для ВСУ

По словам южнокорейского депутата Ю Йон Ха, Украина не выдвигала никаких предварительных условий во время экстрадиции двух бойцов, захваченных в Курской области России. Парламентарий предположил, что президент Владимир Зеленский намеренно объявил об этом шаге на Генеральной ассамблее ООН, чтобы стимулировать общественную поддержку в Южной Корее по оказанию Киеву вооружения.

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Как уточняет информационное агентство Reuters, Южная Корея является одним из самых крупных производителей оружия в мире. Несмотря на постоянное давление со стороны западных стран и призывы Киева помочь с системами противовоздушной обороны, Сеул по-прежнему ограничивается исключительно нелетальной помощью, в частности поставкой оборудования для разминирования.

Сами военнослужащие были доставлены на территорию Южной Кореи еще в середине сентября, и медики не обнаружили у них никаких проблем со здоровьем. Поскольку эти солдаты принадлежали к силам специального назначения КНДР, их допрос может предоставить бесценную информацию о военных возможностях Пхеньяна, методах тренировок и особенностях участия в российско-украинской войне.

Статус перебежчиков и международное право

Аналитики The Independent отмечают, что расследование дел перебежчиков под эгидой корейской разведки может занять до 90 дней. Специалисты будут тщательно проверять их личности, причины побега и любые риски национальной безопасности.

Согласно международному гуманитарному праву и принципу невозвращения, этих солдат не могут депортировать обратно в Северную Корею, ведь там им гарантированно угрожают пытки и расправа. Более того, лидер КНДР Ким Чен Ын ранее публично восхвалял тех бойцов, которые совершили самоубийство во время боев на Курщине, лишь бы не попасть в украинский плен. Эксперты отмечают, что международное право дает все основания передать пленных в третью страну по их собственному и добровольному желанию.

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Дипломатический конфликт между Киевом и Сеулом — последние новости

Между Украиной и Южной Кореей возник серьезный дипломатический кризис из-за публичного разглашения информации о передаче северокорейских военнопленных. Скандал между Киевом и Сеулом набирает обороты, ведь азиатские партнеры обвиняют украинского президента в нарушении предварительной договоренности о конфиденциальности, тогда как Офис президента отрицает существование такого соглашения.

Сеул объясняет свое возмущение тем, что сохранение операции в тайне было критически важно для обеспечения безопасности самих перебежчиков и их семей в КНДР. Украинская сторона отмечает, что сообщила лишь сам факт экстрадиции без раскрытия чувствительных деталей, а общество имеет право знать о судьбе захваченных на фронте оккупантов.

Из-за резкого усиления дипломатического напряжения Южная Корея вызвала представителя Украины — исполняющего обязанности посла Андрея Вешкина. Первый замминистра иностранных дел Пак Юн Джу лично передал украинскому дипломату решительную позицию правительства и потребовал официальных объяснений и извинений за этот инцидент.

Южнокорейский чиновник прямо заявил, что категорическое отрицание Киевом факта существования договоренности о неразглашении серьезно подрывает взаимное доверие. По убеждению Сеула, такие действия украинского руководства наносят существенный вред дружеским отношениям между двумя государствами.

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