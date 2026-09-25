Скандал между Киевом и Сеулом из-за пленных КНДР: что на самом деле произошло и что говорят у Зеленского

Скандал между Украиной и Южной Кореей из-за пленных из КНДР / © twitter.com

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Публичное заявление Владимира Зеленского о двух пленных военнослужащих КНДР вызвало конфликт с Южной Кореей. В Сеуле заявили о нарушении договора о неразглашении. В Киеве же объяснили, что не раскрывали подробностей, а сообщили лишь о передаче пленных.

Об этом сообщило издание BBC.

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Речь идет о двух военнослужащих КНДР, которых украинские войска взяли в плен в январе 2025 года во время боев в Курской области. Тогда Зеленский сообщал, что оба были ранены, находились под охраной СБУ и получали необходимую медицинскую помощь.

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Один из военных во время допроса рассказал, что, по его информации, он должен был ехать в Россию якобы на учебу. Позже факт захвата двух граждан КНДР подтвердила и разведка Южной Кореи. Глава украинского МИД Андрей Сибига, в свою очередь, заявлял, что пленные были военнослужащими регулярной армии КНДР, а не наемниками.

Впоследствии встал вопрос об их дальнейшей судьбе. Возвращаться в Северную Корею мужчины не хотели и выразили желание поехать в Южную Корею. Сеул заявлял о готовности их принять.

Что сообщил Зеленский

О том, что передача уже состоялась, стало известно из выступления Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. Президент сообщил, что двое военнопленных из КНДР недавно были отправлены в Южную Корею.

Зеленский также упомянул обстоятельства захвата одного из них. По словам президента, военный пытался покончить с собой, когда осознал, что попал в плен.

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«Вот так воспитывают людей в Северной Корее. Это реальность. У них отнимают право выбора и внушают, что они должны умереть, несмотря ни на что», — заявил Зеленский.

В ходе выступления он также заявил, что Россия привлекает к войне граждан 47 стран. Среди них президент назвал Гану, Непал, Таджикистан, Индию, Йемен, Кению, Зимбабве, Кубу, Беларусь, Судан и Южную Африку. Президент призвал эти страны не допустить своего вовлечения Россией в войну.

Почему в Сеуле возмутились этим заявлением

Именно публичное сообщение о судьбе двух северокорейцев и стало причиной претензий со стороны Сеула. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Украина не соблюла соглашение о неразглашении.

«Репатриация северокорейских военнопленных — это чрезвычайно деликатный вопрос, имеющий серьезные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове», — отметил Ли Чжэ Мён.

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Президент Кореи не ограничился претензиями в отношении соглашения о неразглашении и резко раскритиковал лично Зеленского. Южнокорейский президент обвинил его в «громких заявлениях на весь мир, чтобы приписать себе заслуги».

«Нельзя быть настолько жестоким и безответственным, когда речь идет о таких жизненно важных вопросах, как человеческие жизни и национальная безопасность», — заявил Ли Чжэ Мен.

Он также рассказал, что в правительстве Южной Кореи звучали призывы самостоятельно обнародовать информацию о прибытии военных, поскольку это могло положительно повлиять на политические рейтинги. Однако, по словам президента, власти приняли решение сохранить конфиденциальность.

По данным издания The Korea Times, до этого правительство Южной Кореи не подтверждало, что военные КНДР уже прибыли в страну, сославшись на возможные риски для безопасности самих пленных и их родственников, остающихся в Северной Корее.

В то же время представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что Сеул заранее знал о намерении Зеленского рассказать о передаче военных. Украинская сторона предупредила об этом, однако, по словам чиновника, не уточнила, как именно эта информация прозвучит во время выступления.

Что ответили в Киеве

В то же время в Офисе президента в ответ на запрос информационного агентства Yonhap подчеркнули, что публично объявили лишь о передаче двоих пленных Южной Корее. Никаких подробностей относительно самого процесса украинская сторона, по ее словам, не раскрывала.

В Киеве также не видят оснований скрывать сам факт передачи военнослужащих КНДР Сеулу и считают странным держать такое событие в тайне.

По данным источника РБК-Украина в ОП, на Банковой также отметили, что Киев не обнародовал никаких конфиденциальных подробностей. В то же время в ОП подчеркнули, что вопрос военнопленных является чувствительным для украинского общества, поэтому подобные процессы не держатся в секрете.

Напомним, ранее Зеленский в ООН рассказал о передаче пленных из КНДР в Южную Корею, но в Сеуле обиделись на украинского лидера из-за публичного раскрытия этой информации, которую они, как оказалось, хотели сохранить в тайне.

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