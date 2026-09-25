Огурец длиной 7,5 метра и тыква-великан: садоводы представили свои овощи на соревнованиях (фото)

Тыкву-гигант весом почти пол тонны показали на соревнованиях / © SWNS

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В Великобритании стартовал конкурс гигантских овощей, куда приедут более 65 тысяч зрителей. Только за первый день фермеры установили семь рекордов Гиннеса: они показали полутонную тыкву, 26-килограммовую свеклу и другие овощи-великаны, которые приходится возить грузовиками.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В пятницу, 25 сентября, судьи выставки начали замеры и сразу зафиксировали новые рекорды Гиннеса. Среди них зерно кукурузы весом 0,8 фунта, куст огурца высотой 24,6 фута и 26-килограммовая свекла. Всего на соревнованиях представлено 33 категории овощей.

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Настоящей звездой выставки стал 67-летний Грэм Барратт, который привез на конкурс сразу девять овощей. Его главная гордость — тыква весом 465,5 кг и диаметром 130 дюймов. Чтобы доставить этого великана на судейский стол, понадобился вилочный погрузчик. Кроме того, фермер уже побил мировой рекорд, вырастив огурец длиной 7,5 метра.

«Тыква весит 465,5 кг, и я уверен, что это мой личный рекорд, но это еще не все. Есть один или два достаточно больших, но все зависит от того, насколько толстая на них кожура. У тыкв толщина кожуры имеет значение — у вас может быть гигантская тыква с очень тонкой кожурой, и она не весила бы так много. Потребовалось много усилий, чтобы поместить его на выставку», — поделился Грэм.

Овощи-гиганты презентовали садоводы на соревнованиях

Секретом своих сверхъестественных урожаев он называет постоянное насыщение почвы питательными веществами и использование жидких морских водорослей для стимуляции роста.

Серьезным конкурентом стал 71-летний пенсионер Джо Атертон, который подал на конкурс 20 заявок. Он надеется на победу благодаря 13-килограммовой дыне и связке лука весом 18,5 кг. Главным секретом своего успеха мужчина считает правильный выбор семян и опыт выращивания.

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Овощи-гиганты презентовали садоводы на соревнованиях

82-летний Питер Глейзбрук, посвятивший выращиванию гигантских овощей 40 лет своей жизни, представил здоровенный баклажан весом 3,564 кг и свеклу на 11,66 кг. Он признался, что нынешний сезон оказался сложным.

Овощи-гиганты презентовали садоводы на соревнованиях

«В этом году погода была сложной, и против меня, было слишком жарко и сухо, чтобы что-то приобрело надлежащий размер. Мой баклажан весит 3,564 кг — это только начало, но я не ожидаю победы, но это хорошая запись», — рассказал фермер.

Овощи-гиганты презентовали садоводы на соревнованиях

Стоит отметить, что призовые места находят и новых героев: Мэгги Уолтер получила 1000 фунтов стерлингов за самые тяжелые помидоры. А абсолютным рекордсменом среди тыкв на выставке стал поразительный плод весом 1258 кг. По правилам конкурса, вся заявленная продукция должна быть выращена исключительно в Великобритании, Северной Ирландии, Республике Ирландия или Нормандских островах.

Овощи-гиганты презентовали садоводы на соревнованиях / © SWNS

Напомним, урожай британца Грэма Барратта снова ошеломил экспертов Книги рекордов Гиннеса. Наибольший успех ему принес чеснок весом около 1,75 килограмма.

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