Паштет из куриной печени в банке: простой рецепт

Паштет из куриной печени в банке tiktok.com/@hryshkina.katia / © Credits

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Домашний паштет вовсе не обязательно должен быть сложным блюдом. В рецепте, о котором рассказали на странице Готовим с Катюшкой, куриную печень сочетают со сладковатым яблоком, морковью и луком, а затем измельчают всё до кремообразной консистенции. В результате получается нежная паста для свежего хлеба или тостов.

Ингредиенты куриная печень 500 г большое яблоко 1 шт. морковь 1 шт. большая луковица 1 шт. соль перец любимые специи масло

Паштет из куриной печени в банке tiktok.com/@hryshkina.katia

Приготовление

Морковь, яблоко и лук нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до готовности. Добавьте подготовленные овощи к куриной печени, приправьте солью, перцем и специями. Измельчите всё блендером до однородной, максимально нежной массы. Готовый паштет разложите по чистым баночкам, накройте крышками и стерилизуйте примерно один час на среднем огне. После этого остудите.

В результате получается нежный домашний паштет с приятной ароматной ноткой яблока. Его можно намазать на свежий хлеб или хрустящий тост, и быстрый завтрак или перекус сразу станет гораздо интереснее.

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