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Паштет из куриной печени в банке: простой рецепт
Нежный, ароматный, с лёгкой яблочной ноткой — этот домашний паштет готовится из простых продуктов, а на вкус он настолько хорош, что его с удовольствием едят даже дети.
Домашний паштет вовсе не обязательно должен быть сложным блюдом. В рецепте, о котором рассказали на странице Готовим с Катюшкой, куриную печень сочетают со сладковатым яблоком, морковью и луком, а затем измельчают всё до кремообразной консистенции. В результате получается нежная паста для свежего хлеба или тостов.
Ингредиенты
- куриная печень
- 500 г
- большое яблоко
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- большая луковица
- 1 шт.
- соль
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- перец
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- любимые специи
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- масло
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Приготовление
Морковь, яблоко и лук нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до готовности.
Добавьте подготовленные овощи к куриной печени, приправьте солью, перцем и специями.
Измельчите всё блендером до однородной, максимально нежной массы.
Готовый паштет разложите по чистым баночкам, накройте крышками и стерилизуйте примерно один час на среднем огне.
После этого остудите.
В результате получается нежный домашний паштет с приятной ароматной ноткой яблока. Его можно намазать на свежий хлеб или хрустящий тост, и быстрый завтрак или перекус сразу станет гораздо интереснее.