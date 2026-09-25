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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
259
Время на прочтение
1 мин

Паштет из куриной печени в банке: простой рецепт

Нежный, ароматный, с лёгкой яблочной ноткой — этот домашний паштет готовится из простых продуктов, а на вкус он настолько хорош, что его с удовольствием едят даже дети.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
135 ккал
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Паштет из куриной печени в банке tiktok.com/@hryshkina.katia

Паштет из куриной печени в банке tiktok.com/@hryshkina.katia / © Credits

Домашний паштет вовсе не обязательно должен быть сложным блюдом. В рецепте, о котором рассказали на странице Готовим с Катюшкой, куриную печень сочетают со сладковатым яблоком, морковью и луком, а затем измельчают всё до кремообразной консистенции. В результате получается нежная паста для свежего хлеба или тостов.

Ингредиенты

куриная печень
500 г
большое яблоко
1 шт.
морковь
1 шт.
большая луковица
1 шт.
соль
перец
любимые специи
масло
Паштет из куриной печени в банке tiktok.com/@hryshkina.katia

Паштет из куриной печени в банке tiktok.com/@hryshkina.katia

Приготовление

  1. Морковь, яблоко и лук нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до готовности.

  2. Добавьте подготовленные овощи к куриной печени, приправьте солью, перцем и специями.

  3. Измельчите всё блендером до однородной, максимально нежной массы.

  4. Готовый паштет разложите по чистым баночкам, накройте крышками и стерилизуйте примерно один час на среднем огне.

  5. После этого остудите.

В результате получается нежный домашний паштет с приятной ароматной ноткой яблока. Его можно намазать на свежий хлеб или хрустящий тост, и быстрый завтрак или перекус сразу станет гораздо интереснее.

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