Королева Летиция и король Филипп VI испанские сделали важное заявление

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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В рамках официальной поездки они посетят Хельсинки и Рованиеми, столицу Лапландии.

Монаршая чета совершит государственный визит в Финляндию в сопровождении министра иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Хосе Мануэля Альбареса. Это первый государственный визит короля и королевы в эту скандинавскую страну со времен визита короля Хуана Карлоса I и королевы Софии в 1989 году.

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Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

По данным Министерства иностранных дел, цель этой поездки — укрепление двусторонних отношений между двумя странами, которые являются партнерами по Европейскому союзу и союзниками по НАТО, пишет vanitatis.

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Напомним, сегодня королева Испании дала старт учебного года в одном из заведений Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии.

Королева Летиция / © Getty Images

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