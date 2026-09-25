- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 493
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Летиция и король Филипп VI испанские сделали важное заявление
Король Филипп VI и королева Летиция совершат свой первый государственный визит в Финляндию с 5 по 7 октября.
В рамках официальной поездки они посетят Хельсинки и Рованиеми, столицу Лапландии.
Монаршая чета совершит государственный визит в Финляндию в сопровождении министра иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Хосе Мануэля Альбареса. Это первый государственный визит короля и королевы в эту скандинавскую страну со времен визита короля Хуана Карлоса I и королевы Софии в 1989 году.
По данным Министерства иностранных дел, цель этой поездки — укрепление двусторонних отношений между двумя странами, которые являются партнерами по Европейскому союзу и союзниками по НАТО, пишет vanitatis.
Напомним, сегодня королева Испании дала старт учебного года в одном из заведений Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии.