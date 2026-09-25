В Непале месяц назад пропали без вести 56 украинцев: какая их дальнейшая судьба

Что сейчас происходит с поиском 56 украинцев, пропавших во время наводнения в Непале / © AP

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Заканчивается месяц с тех пор, как 26 августа на севере Непала и в Тибетском автономном районе (КНР) произошли внезапные разрушительные наводнения и оползни. По состоянию на 25 сентября официально пропавшими без вести в результате стихийного бедствия считают 56 граждан Украины.

Что известно об их судьбе, ответили в МИД Украины для ТСН.ua.

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По данным компетентных органов Непала, статистика остается неизменной: 1451 человек погиб, 6150 человек считаются пропавшими без вести.

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По сообщению китайской стороны, в целом подтверждена гибель 43 человек, 519 человек считаются пропавшими без вести (среди них 261 иностранец из 23 стран).

По состоянию на 25 сентября официальное количество пропавших и разыскиваемых граждан Украины составляет 56 человек. Информация о подтвержденных погибших или раненых украинцах не обнародована.

Посольство Украины в Китае продолжает процесс передачи ДНК-данных семей пропавших граждан китайской стороне. Это делается для того, чтобы в случае обнаружения тел, их могли опознать.

По данным Нацполиции:

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в 39 случаях отобраны образцы биоматериала у близких родственников и назначены молекулярно-генетические экспертизы;

в 4 случаях получен доступ (в Украине) к личным вещам пропавших для установления их ДНК-профилей;

в 4 случаях отобраны биологические образцы у братьев/сестер пропавших и назначены соответствующие исследования;

в отношении 2 человек близкие родственники, проживающие на территории ЕС, предоставили биологические образцы по месту пребывания и направят результаты украинским следователям после получения выводов.

«Ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений. Департаментом консульской службы МИД Украины, посольствами Украины в Индии и КНР с привлечением соответствующих компетентных органов принимаются меры по розыску и идентификации 56 граждан Украины. Дело находится на особом контроле», — заверили в МИД Украины.

Напомним, в Непале после смертоносного наводнения и страшных оползней пропали 56 украинцев, среди которых — группа Ирины Блонской.

Также мы рассказывали истории украинцев, избежавших трагедии в Непале.

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