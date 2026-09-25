Если нет воды: где ее взять, как очистить и сколько нужно запасти

Что делать, если внезапно исчезла вода / © pexels.com

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В условиях длительного отключения водоснабжения, прежде всего, нужно позаботиться о воде для питья, приготовления пищи и личной гигиены. Особенно важно не использовать для питья воду из сомнительных источников без предварительной очистки и обеззараживания.

Что делать сразу, если исчезла вода

Если водоснабжение прекратилось, прежде всего проверьте сообщения местных властей и водоканала. Там могут сообщить причину отключения, ориентировочные сроки восстановления водоснабжения и адреса пунктов, где можно набрать питьевую воду.

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Если вода еще в кране, но стало известно о возможном отключении, следует сразу наполнить чистые бутылки, канистры и другие пригодные для хранения питьевой воды емкости.

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Отдельно можно набрать техническую воду — для мытья, уборки и смыва унитаза. Чтобы случайно ее не выпить, емкости лучше подписать.

Если после аварии или длительного перерыва вода из крана имеет необычный цвет, запах или вкус, не следует использовать ее для питья, пока соответствующие службы не сообщат, что вода безопасна.

Сколько воды нужно запасать

Оптимально иметь запас по меньшей мере на трое суток.

На случай длительного отсутствия водоснабжения одному взрослому человеку требуется около 3 литров питьевой воды в сутки, включая жидкость, потребляемую с пищей. Еще 10–12 литров следует предусмотреть для гигиены и приготовления пищи. Запас воды рекомендуют иметь не менее 72 часов.

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По возможности воды лучше подготовить больше, особенно если в семье есть маленькие дети, пожилые люди, домашние животные или люди, которым из-за состояния здоровья нужно больше воды.

Сколько воды нужно семье на три дня

Количество людей на 1 сутки Минимальный запас на 3 суток 1 человек около 4 л 12 л 2 человека около 8 л 24 л 3 человека около 12 л 36 л 4 человека около 16 л 48 л

Это ориентировочный минимальный аварийный запас. Если есть место хранения, целесообразно иметь дополнительную воду для гигиены и хозяйственных нужд.

Где брать воду, если нет водоснабжения

Самый безопасный вариант — фасованная бутылированная вода в заводской упаковке.

Во время длительных перебоев местные власти также могут организовывать подвоз питьевой воды и специальные пункты ее раздачи. Адреса таких пунктов следует проверять только в официальных источниках вашего города или общины.

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Также могут использоваться бюветы , скважины и другие проверенные источники, если местные власти или соответствующие службы подтвердили безопасность воды.

Воду из рек, озер, прудов и других открытых водоемов нельзя считать питьевой. Она может содержать бактерии, вирусы, паразиты и опасные химические вещества.

Если другого источника нет, то перед употреблением воду необходимо очистить и обеззаразить. Однако важно помнить: кипячение или обычная домашняя фильтрация не сделают безопасной воду, загрязненную топливом, токсичными веществами или другими опасными химикатами.

Как очистить воду в домашних условиях

Очистка и обеззараживание — не совсем одно и то же. Фильтрация помогает убрать из воды частицы грязи и осадка, тогда как обеззараживание необходимо для уничтожения болезнетворных микроорганизмов.

Если вода мутная, сначала дайте ей отстояться. Затем осторожно перелейте прозрачную часть в другую чистую емкость.

Воду можно предварительно пропустить через чистую ткань, бумажный фильтр или бытовой фильтр для воды.

Но сама фильтрация не гарантирует, что воду можно безопасно пить. После этого ее необходимо обеззаразить.

Особенно опасно использовать воду, если есть подозрение на загрязнение бензином, смазкой, пестицидами, тяжелыми металлами или другими токсичными веществами. Кипячение такой воды не устраняет химическое загрязнение, поэтому для питья ее использовать нельзя.

Как обеззаразить воду

Кипятение

Минздрав Украины называет кипячение одним из самых надежных способов обеззараживания воды в бытовых условиях.

Воду нужно кипятить не менее 10 минут. После этого дайте ей остыть естественным путём и отстояться. Если на дне образовался осадок, воду следует осторожно перелить в чистую емкость, не взбалтывая его.

Кипяченую воду следует держать в чистой закрытой таре.

Таблетки для обеззараживания воды

Еще один вариант — специальные таблетки или другие средства для обеззараживания питьевой воды.

Самое важное правило — четко следовать инструкциям производителя. Различные препараты содержат разное количество действующего вещества и рассчитаны на разный объем воды, поэтому увеличивать или уменьшать дозировку самостоятельно не стоит.

Обычно после добавления препарата необходимо подождать некоторое время, прежде чем пить воду.

Не используйте для обеззараживания неизвестные химические вещества или средства, на которых не указано, что они пригодны для обработки питьевой воды.

Как правильно хранить запас воды

Для аварийного запаса удобнее всего использовать заводскую бутылированную воду. Если вы набираете воду самостоятельно, используйте чистые пищевые емкости, плотно закрывающиеся.

Не стоит наливать питьевую воду в тару, в которой раньше хранились бензин, пестициды, бытовая химия или другие токсичные вещества. Даже тщательная мойка не гарантирует, что такая емкость станет безопасной.

Храните воду в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и подальше от химикатов.

Питьевую и техническую воду лучше держать отдельно и подписывать емкости: питьевая вода, техническая вода.

Для бутылированной воды следует ориентироваться на срок годности, указанный изготовителем.

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