В голубом наряде, а ее дочь — в светло-желтом: Иванка Трамп показала роскошные образы с церемонии

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп вместе со своей 15-летней дочерью Арабеллой, которая заметно подросла и стала настоящей красавицей, посетила церемонию приветствия президента Китая Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань в Белом доме в Вашингтоне. Фотографиями с официального мероприятия она поделилась с подписчиками в Instagram.

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

Иванка выбрала для этого случая голубое платье длины миди приталенного кроя с длинными рукавами-клеш. Наряд был украшен контрастной белой вышивкой с растительными мотивами на плечах, рукавах и в верхней части. Этот узор создавал эффект укороченного декоративного жакета. Также платье имело светлую окантовку вдоль швов и накладных карманов.

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Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

Иванка дополнила наряд белыми туфлями с заостренным носком и прозрачными вставками. Волосы она собрала в элегантную прическу, оставив у лица несколько прядей, и нанесла макияж с черным карандашом на глазах и розовой помадой на губах. Уши дочь президента украсила жемчужными серьгами-подвесками.

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Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Арабелла появилась в светло-желтом ансамбле, состоящем из приталенного жакета с короткими рукавами и длинной расклешенной юбки. Жакет с небольшим воротником-стойкой украшали крупные перламутровые пуговицы и четыре накладных клапана для карманов.

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

Талию девушки подчеркивал тонкий пояс с украшенной жемчужной пряжкой. Наряд она дополнила бежевыми босоножками на высоких каблуках и тонким браслетом. У Арабеллы была волнистая прическа и макияж с черными стрелками и нежно-розовым блеском.

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп в голубом бикини продемонстрировала стройную фигуру.

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