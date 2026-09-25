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Спустя два месяца после родов: супруга вице-президента США в кобальтовом платье продемонстрировала стройную фигуру
Уша Венс появилась в Белом доме в ярком аутфите.
Уша Венс вместе со своим мужем, вице-президентом США Джей Ди Венсом, приняла участие в церемонии приветствия президента Китая Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань в Белом доме в Вашингтоне.
Вторая леди США появилась на мероприятии в атласном платье яркого кобальтового цвета. Платье без рукавов имело высокий воротник-стойку, мягкую драпировку на лифе и широкий пояс. После четвертых родов Уши прошло два месяца, и она уже продемонстрировала стройную фигуру.
У миссис Венс была аровная укладка и естественный макияж. В ушах у нее были небольшие золотые серьги с бриллиантами, а на руке — обручальное кольцо.
Джей Ди Венс предстал на церемонии в темно-синем костюме, белой рубашке и ярко-синем галстуке, который гармонировал с цветом платья его жены. На лацкане у политика была прикреплена небольшая брошь в виде американского флага.
На мероприятии супругов также сфотографировали рядом с Иванкой Трамп, которая выбрала для церемонии голубое платье с белой вышивкой.
Напомним, Уша Венс умилила семейными фотографиями с новорожденным сыном.