Спустя два месяца после родов: супруга вице-президента США в кобальтовом платье продемонстрировала стройную фигуру

Джей Ди и Уша Венс / © Associated Press

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Уша Венс вместе со своим мужем, вице-президентом США Джей Ди Венсом, приняла участие в церемонии приветствия президента Китая Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань в Белом доме в Вашингтоне.

Джей Ди и Уша Венс / © Associated Press

Вторая леди США появилась на мероприятии в атласном платье яркого кобальтового цвета. Платье без рукавов имело высокий воротник-стойку, мягкую драпировку на лифе и широкий пояс. После четвертых родов Уши прошло два месяца, и она уже продемонстрировала стройную фигуру.

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Джей Ди и Уша Венс, Иванка Трамп / © Associated Press

У миссис Венс была аровная укладка и естественный макияж. В ушах у нее были небольшие золотые серьги с бриллиантами, а на руке — обручальное кольцо.

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Джей Ди и Уша Венс, Иванка Трамп / © Associated Press

Джей Ди Венс предстал на церемонии в темно-синем костюме, белой рубашке и ярко-синем галстуке, который гармонировал с цветом платья его жены. На лацкане у политика была прикреплена небольшая брошь в виде американского флага.

Джей Ди и Уша Венси / © Associated Press

На мероприятии супругов также сфотографировали рядом с Иванкой Трамп, которая выбрала для церемонии голубое платье с белой вышивкой.

Напомним, Уша Венс умилила семейными фотографиями с новорожденным сыном.

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