ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

Спустя два месяца после родов: супруга вице-президента США в кобальтовом платье продемонстрировала стройную фигуру

Уша Венс появилась в Белом доме в ярком аутфите.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Джей Ди и Уша Венс

Джей Ди и Уша Венс / © Associated Press

Уша Венс вместе со своим мужем, вице-президентом США Джей Ди Венсом, приняла участие в церемонии приветствия президента Китая Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань в Белом доме в Вашингтоне.

Джей Ди и Уша Венс / © Associated Press

Джей Ди и Уша Венс / © Associated Press

Вторая леди США появилась на мероприятии в атласном платье яркого кобальтового цвета. Платье без рукавов имело высокий воротник-стойку, мягкую драпировку на лифе и широкий пояс. После четвертых родов Уши прошло два месяца, и она уже продемонстрировала стройную фигуру.

Джей Ди и Уша Венс, Иванка Трамп / © Associated Press

Джей Ди и Уша Венс, Иванка Трамп / © Associated Press

У миссис Венс была аровная укладка и естественный макияж. В ушах у нее были небольшие золотые серьги с бриллиантами, а на руке — обручальное кольцо.

Джей Ди и Уша Венс, Иванка Трамп / © Associated Press

Джей Ди и Уша Венс, Иванка Трамп / © Associated Press

Джей Ди Венс предстал на церемонии в темно-синем костюме, белой рубашке и ярко-синем галстуке, который гармонировал с цветом платья его жены. На лацкане у политика была прикреплена небольшая брошь в виде американского флага.

Джей Ди и Уша Венси / © Associated Press

Джей Ди и Уша Венси / © Associated Press

На мероприятии супругов также сфотографировали рядом с Иванкой Трамп, которая выбрала для церемонии голубое платье с белой вышивкой.

Напомним, Уша Венс умилила семейными фотографиями с новорожденным сыном.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie