В полупрозрачном платье с пайетками и кейпом: Кэтрин Зета-Джонс в образе от Zuhair Murad сияла на премьере

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

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Кэтрин Зета-Джонс посетила премьеру нового триллер-сериала «Убить Джеки» (Kill Jackie), которая состоялась в кинотеатре Curzon Bloomsbury в Лондоне.

Актриса предстала на мероприятии в ледяно-голубом платье из круизной коллекции Zuhair Murad 2027 года, в котором продемонстрировала стройную фигуру. Наряд имел корсетный лиф без бретелек и с пикантным декольте, полупрозрачную юбку и был густо расшит серебристыми пайетками и камнями, которые мерцали под вспышками фотокамер.

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Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Ансамбль также имел длинный полупрозрачный плащ с пайетками, который спадал с плеч актрисы легкими складками и переходил в шлейф.

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Обута Кэтрин была в серебристые босоножки на высоких каблуках и платформе. У нее была волнистая прическа, насыщенный вечерний макияж и нюдовый маникюр.

В восьмисерийном триллере актриса сыграла Джеки Прайс — бывшую участницу международного наркобизнеса, которая на протяжении 20 лет скрывала свое прошлое, ведя роскошную жизнь арт-дилера. Однако героине приходится вновь столкнуться с опасностью, когда за ней начинает охотиться команда профессиональных убийц.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс опубликовала фото с мужем и поздравила его с 82-летием.

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