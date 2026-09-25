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РФ ударила КАБами по Сумам: ранены 4 ребенка, в том числе полуторамесячный младенец
В Сумах после удара КАБов и дронов среди пострадавших четверо детей. Среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии в больнице.
Российские войска продолжают терроризировать город Сумы своими КАБами. В результате последнего удара двумя КАБами сегодня пострадали 12 жителей, в том числе — 4 ребенка. Среди них — полуторамесячный младенец.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
«12 жителей Сум пострадали в результате удара двух управляемых авиабомб по городу. Среди пострадавших — трое детей: 15-летний парень, 12-летняя девочка и полуторамесячный младенец», — сказал глава ОВА.
По его словам, самому маленькому ребенку медицинскую помощь оказали без госпитализации. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь.
Позже Григоров уточнил, что в результате удара вражеского дрона пострадала также 14-летняя девушка. В момент взрыва ребенок находился на улице неподалеку от места попадания. Девушка в тяжелом, стабильном состоянии. Ее госпитализировали, медики делают все необходимое.
Кроме того, повреждено 38 частных жилых домов, один многоквартирный дом, а также другая гражданская инфраструктура. Ликвидация последствий атаки продолжается.
Напомним, днем 23 сентября российские войска также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам.