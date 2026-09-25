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Трамп якобы предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Москве: в ОП отреагировали (обновлено)
В ходе встречи в ООН Дональд Трамп озвучил Владимиру Зеленскому неожиданное предложение, связанное с возобновлением мирных переговоров с Россией.
Чтобы возобновить мирные переговоры, президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому поехать в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, это предложение Трамп озвучил во время встречи в ООН в Нью-Йорке. Несмотря на прошлые отказы, он снова вернулся к этой идее ради мира.
По данным источников, знакомых с позицией Владимира Зеленского, инициатива американского президента его огорчила, и он отклонил призыв.
В Офисе Президента опровергли слухи о том, что Дональд Трамп звал Владимира Зеленского на переговоры с Путиным в Москву. Советник президента Дмитрий Литвин для ТСН подчеркнул, что эта информация — фейк.
Мирные переговоры Украины с РФ и США — последние новости
Напомним, ранее комментируя возможность такой поездки, Зеленский отреагировал эмоционально. На вопросы журналистов, когда он посетит Москву, президент ответил: «На ракете».
Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что США в течение десяти дней проведут новые раунды переговоров с Украиной и агрессорской Россией по завершению войны.
В то же время президент сообщил, что Вашингтон предложил подготовить встречу на техническом уровне в трехстороннем формате. Одним из возможных мест могут стать Объединенные Арабские Эмираты.
В свою очередь, российский диктатор Путин заявил, что Россия якобы планировала вернуться к мирным переговорам с Украиной после выборов, но этот процесс остановился.