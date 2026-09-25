Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина по Украине завершились с нулевым результатом. Си фактически оставил России карт-бланш на оккупацию всей Донецкой области до следующей весны.

Такое мнение высказал журналист Сергей Павлюченко.

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По оценкам журналиста, ожидаемого результата от попыток Трампа заставить Китай давить на Россию с помощью закона Грэма-Блюменталя достичь не удалось.

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«Си вновь фактически подтвердил, что дал РФ карт-бланш до весны следующего года на оккупацию всей территории Донецкой области и только потом, ввиду общей ситуации в войне, будет принимать решение — принуждать РФ к ее окончанию или нет. И нам ничего не остается, кроме как до весны доказать и свою стойкость, и успехи на поле боя», — говорится в сообщении Павлюченко.

В то же время, по его мнению, если Си реализует заявленные намерения и будет оказывать давление на президента России Владимира Путина, то до зимы Украина может получить «малое энергетическое перемирие» и «портовое перемирие». Журналист считает такой сценарий вполне реальным.

Павлюченко также обращает внимание на то, что Си фактически открыто назвал Европу стороной конфликта, которая должна присутствовать на переговорах между Украиной и РФ. В то же время США и Китай должны выполнять роль модераторов мирных переговоров.

«Как я понимаю, Китай намерен договориться с Европой для того, чтобы нивелировать давление со стороны США. И это нам на пользу — налаживание коммуникации с Китаем через Европу потенциально может быть нам выгодно: будет у нас лоббист наших национальных интересов перед «империей Си», — объяснил журналист.

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По словам Павлюченко, в остальном же итог переговоров лидеров США и Китая по Украине фактически нулевой.

Он предполагает, что неуступчивость Си может побудить Трампа предпринять хотя бы какие-нибудь шаги в пользу Украины. В то же время, журналист считает, что до выборов в Конгресс такие перспективы остаются мизерными.

Переговоры Трампа и Си о войне в Украине — что известно

Напомним, во время встречи в Белом доме Трамп и Си обсудили войну в Украине, Ближний Восток и другие глобальные вопросы, отметив построение «конструктивных стратегических отношений». Трамп заявил о большой дружбе с Си и назвал отношения США и Китая самыми важными в истории, а Си назвал идеи обоих президентов взаимодополняемыми.

Визит сопровождался протестами у Белого дома и критикой демократов, обвинивших Трампа в отказе от жесткой дипломатии в пользу пышного приема.

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Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что перед встречей Трампа с Си просил президента США убедить китайского лидера повлиять на Путина для завершения войны, однако ответа от американской команды не получил.

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