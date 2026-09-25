Путин снова попросил Си Цзиньпина о спасении для России: Китай выдвинул жесткое условие

Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

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Хотя Китай и Россия регулярно позиционируют свои отношения как партнерство, направленное в частности на противодействие США и их союзникам, между странами остаются существенные ограничения.

Как пишет The Atlantic Council, на фоне постепенного отказа Европы от российского газа из-за полномасштабного вторжения в Украину Москва рассчитывает на то, что Пекин поможет компенсировать потери. В то же время Китай не готов делать это на условиях, не отвечающих его собственным интересам.

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Издание приводит в пример ситуацию вокруг газопровода «Сила Сибири-2». Российский диктатор Путин 31 августа прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, где рассчитывал обсудить с китайским лидером Си Цзиньпин перспективы реализации этого проекта.

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Речь идет о газопроводе, который должен транспортироваться до 50 миллиардов кубических метров природного газа ежегодно из арктического региона России в Китай.

В случае завершения строительства его мощность фактически удвоит существующие трубопроводные возможности между двумя странами. Для Москвы это также могло бы стать способом ослабить экономические последствия потери доступа к более прибыльному европейскому газовому рынку.

Однако, несмотря на попытки Путина получить поддержку Си Цзиньпина во время саммита ШОС, договориться о проекте снова не удалось.

«Трубопровод остается в тупике, а Пекин требует низких цен на газ, подобных значительно субсидированному внутреннему тарифу России. Если Москва согласится, ей будет тяжело выйти на безубыточность», — отмечают журналисты.

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По их мнению, отсутствие договоренностей по стратегически важному для Москвы газопроводу влияет и на восприятие международным сообществом отношений между двумя странами.

«Очевидная неспособность Путина получить поддержку Си Цзиньпина относительно стратегически важного трубопровода усиливает международное восприятие того, что вторжение в Украину свело Россию к статусу младшего партнера Китая», — говорится в материале.

В то же время у Пекина, как отмечает издание, нет причин спешить. Китай может ожидать, пока экономическое и геополитическое влияние России продолжает ослабевать.

Кроме того, у Китая есть альтернативные источники поставок газа. Среди них Австралия, Катар, Малайзия, Туркменистан и другие страны.

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Пекин также возобновил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США после встречи президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина в мае 2026 года. Это, как пишет The Atlantic Council, дополнительно снизило для Китая необходимость спешить с договоренностями с Москвой.

Для России ситуация гораздо более сложная, поскольку убедительных альтернатив китайскому рынку у нее фактически нет. Хотя ряд стран, в частности Индия, после 2022 года существенно нарастили потребление российского ископаемого топлива, именно Китай остается единственным покупателем, масштабы которого потенциально позволяют компенсировать потерю европейского газового рынка.

«Даже при полной мощности в 50 миллиардов кубических метров предложенный трубопровод заменит лишь около трети газа, который Россия раньше продавала Европе», — говорится в материале.

В то же время, европейский рынок для российского газа, похоже, продолжает закрываться. ЕС обязался в течение следующих нескольких лет прекратить все категории импорта российского газа.

«Другими словами, России нужно соглашение о трубопроводе гораздо больше, чем Китая, и Пекин это знает», — заключают журналисты.

Ранее сообщалось, что переговоры между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири-2» зашли в тупик.

Мы ранее информировали, что Китай добивает российскую промышленность, в результате чего рынок спецтехники РФ рухнул уже на треть.

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