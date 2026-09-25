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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4705
Время на прочтение
1 мин

Россию массированно атаковали дроны, ночной удар по Киеву: главные новости ночи 25 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия массированной атаки на РФ

Последствия массированной атаки на РФ

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 сентября 2026 года:

  • В Киеве обломки дрона упали на 25-этажку: что известно о последствиях атаки Читать далее –>

  • Путин снова попросил Си Цзиньпина о спасении для России: Китай выдвинул жесткое условие Читать далее –>

  • Сразу несколько регионов под ударом: в России заявляют о массированной атаке дронов (видео) Читать далее –>

  • Ле Пен изменила условие выхода Франции из НАТО: заявила о войне в Украине Читать далее –>

  • «Юридические последствия неважны»: у Путина предложили уничтожить Starlink ядерным взрывом Читать далее –>

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