НАТО готовится к возможному удару РФ: командующий сделал резкое заявление о Путине

Алексус Гринкевич / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что союзники усилили обмен разведывательными данными из-за волны диверсий и других инцидентов, которые, вероятно, связаны с Россией.

Как сообщает Reuters.

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По словам Гринкевича, Альянсу необходимо сохранять спокойствие и уверенность в своих возможностях противостоять угрозам со стороны Москвы.

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«НАТО усиливает обмен разведывательными данными в ответ на волну диверсий и других инцидентов, вероятно, связанных с РФ, однако Альянс должен сохранять спокойствие и уверенность в своей способности противостоять любой угрозе со стороны Москвы», — заявил командующий.

Его заявление прозвучало после того, как датская разведка предупредила о возможном усилении Москвой гибридной войны против западных государств в ближайшие месяцы.

Гринкевич отметил, что увеличение количества гибридных атак в Европе вызывает беспокойство. Среди последних инцидентов он назвал попытку атаки беспилотником на германский аэропорт Лейпциг/Галле.

Также командующий вспомнил обстрел российским кораблем датского военного вертолета сигнальными ракетами.

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Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе подчеркнул, что Североатлантический союз имеет необходимые инструменты и механизмы для реагирования на подобные риски.

«Но мы должны сохранять спокойствие и уверенность в том, что мы, как Альянс — самый мощный альянс в истории, имеем необходимые инструменты и механизмы для управления этими рисками», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности ограниченного нападения России на территорию НАТО, Гринкевич заявил, что Альянс готов к такому сценарию.

В то же время, он назвал возможность такого нападения маловероятной, но отметил, что полностью исключать ее нельзя.

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Командующий также отверг предположение, что Путин может увидеть возможность для удара по НАТО из-за сокращения американских запасов высокоточных ракет большой дальности после войны с Ираном.

«Совершенно нет. Ему лучше не пытаться это сделать, пока я в этой должности», — сказал Гринкевич.

Он также подчеркнул, что у НАТО есть возможности для защиты всей территории стран Альянса.

«Если исходить из того этапа, на котором мы сейчас находимся, и мы начнем видеть новые угрозы, я уверен, что у меня есть необходимые полномочия, чтобы принять меры для сдерживания любой агрессии против Альянса», — подчеркнул Гринкевич.

Ранее сообщалось, что издание El Mundo обнародовало информацию о том, что Россия готовит новые атаки дронами на Европу, на этот раз целью страны Средиземноморья.

Мы ранее информировали, что позже министр обороны Италии Гвидо Крозетто опроверг информацию испанского издания El Mundo о возможных российских атаках беспилотниками на Италию, Испанию и Францию.

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