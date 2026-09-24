Путин готовит атаки на еще три страны Европы, и это уже не Балтия: разведка США указала на тревожные данные — El Mundo

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия готовит новые атаки дронами на Европу, на этот раз целью страны Средиземноморья.

Об этом пишет издание El Mundo.

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Отмечается, что американская разведка получила информацию о возможных планах России по атаке на Испанию, Францию и Италию и передала ее правительствам этих стран.

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«Источники разведки в странах Балтии связывают усиление российской агрессии с ущербом, который украинские атаки наносят ее энергетическому сектору. Недавняя активизация российской диверсионной деятельности служит нескольким целям: уменьшению поддержки Украины, сеянию разногласий в НАТО и тревоге европейского населения, отмечают журналисты.

Вероятное нападение РФ на Европу — что известно

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО.

«Если у кого-то есть такой хрустальный шар — отлично. Я просто не вижу ни доказательств, ни фактов, подтверждающих это. Я не верю, что Россия когда-нибудь захочет напасть на самый мощный военный альянс мира — НАТО», — сказал Стубб.

Президент Эстонии Алар Карис также аналогичного мнения об угрозе от РФ. По его мнению, Россия вряд ли решится напасть на Эстонию в ближайшее время, однако в будущем ситуация может существенно измениться. Таллин уже готовится к разным сценариям, хотя одной из главных проблем остается защита гражданского населения.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил страны Европы о последствиях нападения на российские территории.

«Подчеркну, что у нас нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа, ежедневно говорящая о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой», — добавил Лавров.

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