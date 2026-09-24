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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Путін готує атаки на ще три країни Європи, і це вже не Балтія: розвідка США вказала на тривожні дані — El Mundo

Серед потенційних цілей американські розвідники називають Іспанію, Францію та Італію.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Росія готує нові атаки дронами на Європу, цього разу ціллю є країни Середземномор’я.

Про це пише видання El Mundo.

Зазначається, що американська розвідка отримала інформацію про можливі планиРФ щодо атаки на Іспанію, Францію та Італію і передала її урядам цих країн.

«Джерела розвідки в країнах Балтії пов’язують посилення російської агресії зі шкодою, яку українські атаки завдають її енергетичному сектору. Нещодавня активізація російської диверсійної діяльності служить кільком цілям: зменшенню підтримки України, сіянню розбіжностей у НАТО та тривозі європейського населення, — зазначають журналісти.

Ймовірний напад РФ на Європу — що відомо

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО.

«Якщо в когось є така кришталева куля — чудово. Я просто не бачу ані доказів, ані фактів, які б це підтверджували. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс світу — НАТО», — сказав Стубб.

Президент Естонії Алар Каріс теж аналогічної думки про загрозу від РФ. На його думку, Росія навряд чи наважиться напасти на Естонію найближчим часом, однак у майбутньому ситуація може суттєво змінитися. Таллінн уже готується до різних сценаріїв, хоча однією з головних проблем залишається захист цивільного населення.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив країни Європи щодо наслідків нападу на російські території.

«Підкреслю, що у нас немає жодних інтересів займатися цим, але якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни проти Росії, нападе на Російську Федерацію, це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою», — додав Лавров.

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