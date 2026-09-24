Яке паливо обрати для опалення будинку: експерти назвали найдешевший варіант

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Опалення житла в холодну пору року нерідко стає серйозним ударом по сімейному бюджету.

Фахівці польської організації «Smog Alert» проаналізували поточні ціни на паливо та підрахували орієнтовні витрати для приватного будинку площею 150 квадратних метрів, де мешкає родина з чотирьох осіб, повідомляє видання WNP.

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Результати дослідження засвідчили, що деревні пелети потрапили до переліку найдорожчих методів обігріву. У розрахованому сценарії річні витрати на опалення цим видом палива сягнули 12 852 злотих (приблизно 150 874 гривні).

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Дорожчим за пелети стало опалення мазутом, річна вартість якого, за оцінками аналітиків, досягає 14 880 злотих (майже 174 682 гривні).

Газовий обігрів виявився вигіднішим: він обходиться орієнтовно в 8 676 злотих (101 860 гривень) на рік. Це майже на чотири тисячі злотих дешевше за пелети, хоча газ вважається до недешевих ресурсів.

За результатами аналізу, економічним рішенням виявився тепловий насос. Залежно від конфігурації системи, річні витрати коливаються від 4 700 до 7 189 злотих (приблизно 55 159 — 84 370 гривень). Найнижчий показник із зазначеного діапазону демонструє ґрунтовий тепловий насос у поєднанні з підлоговим опаленням.

Нагадаємо, перед опалювальним сезоном власникам будинків із пічним опаленням варто заздалегідь розрахувати необхідний запас дров, адже однакова їх кількість може витрачатися дуже по-різному. На витрату палива впливають утеплення оселі, стан вікон і даху, погода, ефективність печі чи котла, а також порода деревини та її вологість.

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