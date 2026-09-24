Зеленський зізнався у помилках за час війни: «Не хочеш робити, але мусиш»

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про помилки, яких припускався за роки повномасштабної війни. За його словами, щодня доводиться ухвалювати величезну кількість складних рішень і домовлятися з різними сторонами.

Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

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Український лідер наголосив, що прагне виконувати роботу так, аби після війни і закінчення своїх повноважень залишитися жити в Україні та безпечно ходити вулицями країни. Водночас Зеленський визнав, що за роки війни припустився чимало помилок.

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«Звичайно, я роблю помилки. Під час війни ти робиш дуже багато помилок. Чому? Тому що ти маєш… Як там каже президент Трамп? Make a deal? Тобі доводиться укладати сотні угод щодня», — сказав він.

За його словами, такі рішення часто бувають складними та дуже чутливими, а іноді йдеться про те, що «не хочеш цього робити, але мусиш». Втім, Зеленський не уточнив, які саме свої рішення вважає помилковими.

Президент наголосив, що зрештою все залежить від ставлення людини до своєї роботи, країни та людей, які її оточують.

«Усе обертається навколо людей. Люди дають тобі енергію жити. А є люди, яких ти ненавидиш, — і вони забирають усю твою енергію», — сказав він.

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Наприкінці розмови головна редакторка видання Емма Такер запитала президента, як він справляється зі стресом після кількох років війни.

«Не знаю. Я не впевнений, що справді з ним справляюсь», — відповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп дав важливу обіцянку поговорить з китайським лідером Сі Цзіньпінем, щоб той допоміг схилити диктатора Володимира Путіна до завершення війни та хоча б «деескалаційних кроків».

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