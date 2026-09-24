Смерть екссудді «Х-Фактора» Сосєдова: мати розповіла про обставини

Сосєдов

Реклама

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який був суддею українського шоу «Х-Фактор», помер у Якутії. Обставини загибелі 23 вересня озвучила його мати Антоніна.

Про це пишуть росЗМІ.

Реклама

За її словами, Сосєдов приїхав до Нерюнгрі, де мав очолити журі конкурсу «Перлина ДВ 2026». У готелі він спускався сходами, впав і травмував голову.

Реклама

Після падіння чоловікові викликали швидку допомогу. За словами матері, Сосєдова доправили до лікарні, де йому зробили операцію. Та врятувати його не вдалося.

«Я в жахливому стані. Як я можу себе почувати», — сказала Антоніна в коментарі російському виданню Super.

Жінка також розповіла, що намагалася відмовити сина від поїздки до Якутії. Втім, він вирушив туди 21 вересня через робочі зобов’язання.

Сергій Сосєдов став відомим українській аудиторії як член журі шоу «Х-Фактор». Після 2014 року його позиція щодо України кардинально змінилася: він підтримав окупацію Криму Росією та почав публічно висловлюватися на підтримку кремлівської політики.

Реклама

Раніше Сосєдов, навпаки, позитивно висловлювався про Україну, називав себе людиною «європейського складу» та говорив, що за потреби готовий вивчити українську мову.

Нагадаємо, Сосєдов помер 23 вересня у віці 58 років. За повідомленнями російських пропагандистських медіа, він загинув у Нерюнгрі: Сосєдов упав зі сходів, отримав тяжку травму голови, після чого виник набряк мозку. Він був суддею «Х-Фактора» протягом чотирьох сезонів — від 2010 до 2015 року. Після 2014-го він підтримав російську агресію проти України, а після початку повномасштабної війни продовжив публічно підтримувати кремлівські наративи; від 2023 року перебував під санкціями України.

Новини партнерів

Новини партнерів