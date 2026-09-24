Через лист про комуналку можна "влетіти" на гроші: до українців звернулись з важливим попередженням

В Україні активізувалися аферисти / © ТСН

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Українців закликали бути уважними до електронних листів та повідомлень у месенджерах із рахунками за електроенергію. Шахраї можуть маскувати такі повідомлення під офіційні листи від Міністерства енергетики України.

Про це йдеться у повыдомленні Держспецзв’язку.

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Мета такої схеми — змусити людину перейти за посиланням, що веде на фішинговий сайт, ввести персональні, банківські дані або завантажити шкідливі файли. У результаті аферисти можуть отримати доступ до акаунтів, банківських рахунків, а також це може призвести до зараження пристрою ШПЗ.

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Кіберполіція закликає громадян бути уважними до електронних листів та повідомлень у месенджерах із рахунками за електроенергію. Шахраї можуть маскувати такі повідомлення під офіційні листи від Міністерства енергетики України.

У повідомленні може міститися інформація про нібито заборгованість, рахунок на оплату або прохання терміново здійснити платіж. Для переконливості зловмисники використовують офіційні логотипи, назви державних установ та звичне оформлення повідомлень.

Основна мета такої схеми — змусити людину перейти за посиланням. Воно може вести на фішинговий сайт, де користувача просять ввести дані банківської картки, логін, пароль або іншу персональну інформацію. Також, під виглядом рахунку чи документа, може поширюватися шкідливе програмне забезпечення.

У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків, електронної пошти, соціальних мереж та інших облікових записів.

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Важливо: Міністерство енергетики України не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії та не здійснює збір комунальних платежів. Рахунки виставляють постачальники електроенергії, з якими споживач уклав відповідний договір.

Обережно ставтеся до листів та повідомлень, якщо:

у них міститься посилання для «термінової» оплати рахунку

вас повідомляють про неіснуючу заборгованість і вимагають негайно її погасити

відправник використовує адресу електронної пошти, яка не належить офіційній установі

вас просять ввести дані банківської картки, пароль або код із SMS

до повідомлення прикріплено невідомий файл, який пропонують завантажити чи відкрити

текст містить помилки, незвичні формулювання або викликає відчуття поспіху

Як захистити себе

Не переходьте за посиланнями з підозрілих листів і повідомлень. Якщо необхідно перевірити інформацію про оплату електроенергії, самостійно відкрийте офіційний сайт або застосунок свого постачальника та перевірте стан рахунку.

Не вводьте персональні, банківські дані, паролі чи коди підтвердження на сайтах, посилання на які ви отримали в електронному листі або месенджері.

Якщо повідомлення викликає сумніви, не поспішайте оплачувати рахунок. Перевірте інформацію через офіційні канали постачальника електроенергії.

Пам’ятайте: наявність логотипу державної установи або назви відомого підприємства ще не означає, що повідомлення справжнє. Шахраї можуть копіювати зовнішній вигляд офіційних листів, щоб викликати довіру.

Якщо ви вже перейшли за підозрілим посиланням, ввели банківські дані або втратили кошти, необхідно якнайшвидше звернутися до банку та заблокувати платіжні інструменти. Також збережіть листування, електронний лист, посилання, номер телефону та інші докази.

Повідомити про шахрайство можна, звернувшись до Кіберполіції через електронну форму.

Шахраї «полюють» за грошима українців — останні новини

За даними швейцарської організації «Глобальна ініціатива», навесні в Україні налічувалося близько тисячі шахрайських колцентрів, де працювали майже 60 тисяч українців, повідомляє кореспондент ВВС Джафер Умеров. Згідно з оцінками ООН, цей бізнес приносив мільярди доларів.

Якщо раніше аферисти орієнтувалися здебільшого на внутрішній ринок та українських переселенців, то зараз вони все частіше атакують жителів Західної Європи та США через їхні більші статки та валютні заощадження.

Також повідомлялося, що шахраї продають викрадені авто. Щоб захистити себе від шахраїв під час купівлі автівки, фахівці рекомендують обов’язково перевіряти реєстраційні папери, зіставляти відомості зі свідоцтва про реєстрацію з реальним станом транспортного засобу та користуватися офіційним онлайн-сервісом Головного сервісного центру МВС.

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