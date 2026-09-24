Из-за письма о коммуналке можно "влететь" на деньги: к украинцам обратились с важным предупреждением

В Украине активизировались аферисты / © ТСН

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Украинцев призвали быть внимательными к электронным письмам и сообщениям в мессенджерах со счетами за электроэнергию. Мошенники могут маскировать такие сообщения под официальные письма Министерства энергетики Украины.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

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Цель такой схемы — заставить человека перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, ввести персональные, банковские данные или загрузить вредоносные файлы. В результате аферисты могут получить доступ к аккаунтам, банковским счетам, а также это может привести к заражению устройства ШПЗ.

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Киберполиция призывает граждан быть внимательными к электронным письмам и сообщениям в мессенджерах со счетами за электроэнергию. Мошенники могут маскировать такие сообщения под официальные письма Министерства энергетики Украины.

В сообщении может содержаться информация о якобы задолженности, счете на оплату или просьбе срочно осуществить платеж. Для убедительности злоумышленники используют официальные логотипы, названия государственных учреждений и привычное оформление сообщений.

Основная цель такой схемы — заставить человека перейти по ссылке. Оно может вести на фишинговый сайт, где пользователя просят ввести данные банковской карты, логин, пароль или другую персональную информацию. Также под видом счета или документа может распространяться вредоносное программное обеспечение.

В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам, электронной почте, социальным сетям и другим учетным записям.

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Важно: Министерство энергетики Украины не направляет потребителям счета на оплату электроэнергии и не производит сбор коммунальных платежей. Счета выставляются поставщиками электроэнергии, с которыми потребитель заключил соответствующий договор.

Осторожно относитесь к письмам и сообщениям, если:

в них содержится ссылка для «срочной» оплаты счета

вас сообщают о несуществующей задолженности и требуют немедленно ее погасить

отправитель использует адресс электронной почты, которая не принадлежит официальному учреждению

вас просят ввести данные банковской карты, пароль или код из SMS

к сообщению прикреплен неизвестный файл, предлагающий загрузить или открыть

текст содержит ошибки, необычные формулировки или вызывает ощущение спешки

Как защитить себя

Не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений. Если необходимо проверить информацию об оплате электроэнергии, самостоятельно откройте официальный сайт или приложение поставщика и проверьте состояние счета.

Не вводите персональные, банковские данные, пароли или коды подтверждения на сайтах, ссылки на которые вы получили в электронном письме или мессенджере.

Если сообщение вызывает сомнения, не торопитесь оплачивать счет. Проверьте информацию через официальные каналы поставщика электроэнергии.

Помните: наличие логотипа государственного учреждения или названия известного предприятия еще не означает, что сообщение действительно. Мошенники могут копировать внешний вид официальных писем, чтобы внушить доверие.

Если вы уже перешли по подозрительной ссылке, ввели банковские данные или потеряли средства, необходимо как можно быстрее обратиться в банк и заблокировать платежные инструменты. Также сохраните переписку, электронное письмо, ссылку, номер телефона и другие доказательства.

Сообщить о мошенничестве можно, обратившись в Киберполицию по электронной форме.

Мошенники «охотятся» за деньгами украинцев — последние новости

По данным швейцарской организации «Глобальная инициатива», весной в Украине насчитывалось около тысячи мошеннических колцентров, где работало почти 60 тысяч украинцев, сообщает корреспондент BBC Джафер Умеров. Согласно оценкам ООН этот бизнес приносил миллиарды долларов.

Если раньше аферисты ориентировались в основном на внутренний рынок и украинских переселенцев, то сейчас они все чаще атакуют жителей Западной Европы и США из-за их большего состояния и валютных сбережений.

Также сообщалось, что мошенники продают угнанные авто. Чтобы защитить себя от мошенников при покупке автомобиля, специалисты рекомендуют обязательно проверять регистрационные бумаги, сопоставлять сведения из свидетельства о регистрации с реальным состоянием транспортного средства и пользоваться официальным онлайн-сервисом Главного сервисного центра МВД.

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